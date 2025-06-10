Moldova'dan Bebek'e uzanan sahte içki faciası: Bir ölüm, iki gözaltı
İstanbul Bebek'te bir kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdi. Polis sahte içkinin Fatih'te bir tekel bayisinden alındığını belirledi. İçkilerin Moldova'dan kaçak yollarla getirildiği belirlendi.
İstanbul Bebek'te bir kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdi.
Fatih'ten alınan sahte içkinin, Moldova'dan kaçak yollarla yurda sokulduğu belirlendi.
Olay, 16 Mayıs Cuma günü saat 22.30 sıralarında Beşiktaş Bebek'te meydana geldi.