Moldova'dan Bebek'e uzanan sahte içki faciası: Bir ölüm, iki gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Bebek'te bir binada yaşayan Kerem Bostancıoğlu, akşam mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle sağlık ekipleri tarafından Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bostancıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hastanede doktorla yaptığı görüşmede Bostancıoğlu'nun bilincinin kapalı olarak hastaneye getirildiği ve kan değerlerinin kötü olduğu bilgisine ulaştı.