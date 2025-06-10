Moldova'dan Bebek'e uzanan sahte içki faciası: Bir ölüm, iki gözaltı

İstanbul Bebek'te bir kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdi. Polis sahte içkinin Fatih'te bir tekel bayisinden alındığını belirledi. İçkilerin Moldova'dan kaçak yollarla getirildiği belirlendi.

Moldova'dan Bebek'e uzanan sahte içki faciası: Bir ölüm, iki gözaltı - 1

İstanbul Bebek'te bir kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdi.

Fatih'ten alınan sahte içkinin, Moldova'dan kaçak yollarla yurda sokulduğu belirlendi.

Olay, 16 Mayıs Cuma günü saat 22.30 sıralarında Beşiktaş Bebek'te meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Moldova'dan Bebek'e uzanan sahte içki faciası: Bir ölüm, iki gözaltı - 2

Edinilen bilgiye göre, Bebek'te bir binada yaşayan Kerem Bostancıoğlu, akşam mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle sağlık ekipleri tarafından Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bostancıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hastanede doktorla yaptığı görüşmede Bostancıoğlu'nun bilincinin kapalı olarak hastaneye getirildiği ve kan değerlerinin kötü olduğu bilgisine ulaştı.

Moldova'dan Bebek'e uzanan sahte içki faciası: Bir ölüm, iki gözaltı - 3

"SÜREKLİ OLARAK ALKOL ALIYORDU"

Bostancıoğlu'nun eşi Refah Kolot B. ise polisle yaptığı görüşmede eşinin sürekli alkol aldığını, en son kiminle nerede ve ne içtiğini bilmediğini, evlerinde herhangibir açık ve bandrolsüz alkol olmadığını eşinin kaçak veya sahte alkol tüketmediğini söylediği öğrenildi.

Ertesi gün test sonuçları gelen Kerem Bostancıoğlu’nun kanında metil alkol oranının 1.24 promil olduğu ortaya çıktı.

Moldova'dan Bebek'e uzanan sahte içki faciası: Bir ölüm, iki gözaltı - 4

TEKEL BAYİSİNİN KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bostancıoğlu'nun en son sokaktaki bir tekel bayisine geldiği bilgisine ulaştı bunun üzerine iş yerinin güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı.

Polis ekipleri, kaçak içkiyi temin eden kişinin Ivan T. olduğunu tespit etti.

Ivan T. evine gelen polislere, kaçak içkileri kendisinin verdiğini itiraf etti.

Sorguya alınan Ivan T. kaçak içkileri Fatih'te yaşayan halası Tatiana Ç.'den aldığını söyledi.

Moldova'dan Bebek'e uzanan sahte içki faciası: Bir ölüm, iki gözaltı - 5

Halasının Akşemsettin Mahallesi'ndeki evine baskın düzenleyen polis, yapılan aramada üç şişe toplam 7 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirdi.

Aramaların ardından Ivan T. ve halası Tatiana Ç. ele geçirilen içkilerle birlikte Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Moldova'dan Bebek'e uzanan sahte içki faciası: Bir ölüm, iki gözaltı - 6

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Burada ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan hala ve yeğeni adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından hala ve yeğeni şüpheli ölümle ilgili kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan hala ve yeğeni serbest bırakıldı.

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