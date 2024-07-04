Mossad davasında istenen ceza belli oldu
Türkiye'de İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk yapmakla suçlanan 57 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Sanıkların "yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini" suçundan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Mahkeme, tutuklu kaldıkları süre ve delil karartma ihtimalleri olmadığı gerekçesiyle 18 sanığın tahliyesine karar verdi.
İsrail istihbaratına casusluk yapmakla suçlanan 57 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini" suçundan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.