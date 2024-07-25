Motokurye Ata Emre Akman cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı: Karar Meclis'e gönderildi

Balıkesir'de zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı 25 yerinden bıçaklayarak öldüren E.Ö.'nün eylemini her türlü insani duygu, düşünce ve değerden arınmış şekilde, pervasız ve fütursuzca, içindeki sadist duyguların tezahürü sonrası sırf öldürmek için öldürdüğü gerekçesiyle en üst sınırdan hapisle cezalandırıldığı ortaya çıktı. Gerekçeli kararda İnfaz Kanunu'nun yetersiz olduğu vurgulanarak, adalet duygusunun tatmin edilmesi, cezanın infazında ortaya çıkacak aksaklıkların düzenlenmesi için kararın TBMM Adalet Komisyonu'na gönderilmesine karar verildiği belirtildi.

Motokurye Ata Emre Akman cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı: Karar Meclis'e gönderildi - 1

Balıkesir'de motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki sanık E.Ö.'nün yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Motokurye Ata Emre Akman cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı: Karar Meclis'e gönderildi - 2

35 sayfalık gerekçeli kararda, E.Ö. ile Ata Emre Akman arasında olay öncesine dayanan herhangi bir husumet bulunmadığı belirtildi. 

E.Ö.’nün ilk defa karşılaştığı Akman'la çok kısa bir süre konuşmasının ardından elindeki bıçağı acımasızca ve hunharca savurduğu kaydedildi. E.Ö.'nün öldürücü bölgeleri hedef alarak 25 bıçak darbesiyle Akman'ı öldürmesiyle ilgili "Failin eylemini her türlü insani duygu, düşünce ve değerden arınmış şekilde, pervasız ve fütursuzca, içindeki sadist duyguların tezahürü sonrası maktulü sebepsiz olarak sırf öldürmek için öldürdüğü ve suça konu eylemin yasa metnindeki canavarca hisse vücut verdiği kabul edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Motokurye Ata Emre Akman cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı: Karar Meclis'e gönderildi - 3

"SOMUT BİR DELİL OLMADIĞI İÇİN BEERATİNE KARAR VERİLDİ"

Azmettirici suçundan yargılanan Orhan Ö. ile ilgili verilen kararla ilgili olarak da Yargıtay kararları da dikkate alınarak azmettirme suçuna ilişkin somut bir delil olmaması nedeniyle beraatine kararı verildiği kaydedildi.

Motokurye Ata Emre Akman cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı: Karar Meclis'e gönderildi - 4

"CEZASIZLIK ALGISI TOPLUM REFAHINI, HUZUR VE SÜKUNUNU HEDEF ALMAKTADIR"

Gerekçeli kararda İnfaz Kanunu'nun yetersiz olduğuna da vurgu yapılarak, “En azından hayata karşı işlenen suçlar yönünden ceza infaz yasası ile TCK'da yeniden bir değerlendirme yapılmasında fayda olduğu değerlendirilmektedir. Suçluların kendi dünyasındaki cezasızlık algısı çok ciddi şekilde toplum refahını, huzur ve sükununu hedef almaktadır." denildi.

Motokurye Ata Emre Akman cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı: Karar Meclis'e gönderildi - 5

KARAR MECLİS'E GÖNDERİLDİ

Hakimlerin kanun doğrultusunda karar verdiği, adaletin verilen kararlar ve infazla birlikte tesis edildiği, eğer adalete olan inancın tam olarak sağlanması durumunda kimsenin "sosyal medyada adalet noktasında medet ummayacağı" da gerekçeli kararda ifade edildi.

Adalet duygusunun tatmin edilmesi için cezanın infazında ortaya çıkacak aksaklıkların düzenlenmesi için kararın TBMM Adalet Komisyonu'na gönderilmesine karar verildiği belirtildi.

Motokurye Ata Emre Akman cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı: Karar Meclis'e gönderildi - 6

NE OLMUŞTU?

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman, 5 gün önce motokurye olarak çalışmaya başladığı firmaya sipariş edilen pizzayı teslim için 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'na gitmişti.

Pizzayı verdikten sonra sokağa park ettiği motosikletine doğru yürüyen Akman'ın yanına gelen E.Ö., üniversite öğrencisine bıçakla saldırmıştı. Akman olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan E.Ö. polislerce yakalanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, katil zanlısı E.Ö.'nün "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Motokurye Ata Emre Akman cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı: Karar Meclis'e gönderildi - 7

Sanık hakkında yaşının 18'den küçük olması nedeniyle "Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 18 yıldan 24 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur." maddesinin uygulanması talebinde bulunulmuştu.

İddianamede, O.Ö.'nün ise "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve alt soy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme hali nedeniyle cezasının artırılması talep edilmişti.

DAHA FAZLA GÖSTER