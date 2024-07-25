Motokurye Ata Emre Akman cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı: Karar Meclis'e gönderildi

35 sayfalık gerekçeli kararda, E.Ö. ile Ata Emre Akman arasında olay öncesine dayanan herhangi bir husumet bulunmadığı belirtildi.

E.Ö.’nün ilk defa karşılaştığı Akman'la çok kısa bir süre konuşmasının ardından elindeki bıçağı acımasızca ve hunharca savurduğu kaydedildi. E.Ö.'nün öldürücü bölgeleri hedef alarak 25 bıçak darbesiyle Akman'ı öldürmesiyle ilgili "Failin eylemini her türlü insani duygu, düşünce ve değerden arınmış şekilde, pervasız ve fütursuzca, içindeki sadist duyguların tezahürü sonrası maktulü sebepsiz olarak sırf öldürmek için öldürdüğü ve suça konu eylemin yasa metnindeki canavarca hisse vücut verdiği kabul edilmiştir." ifadelerine yer verildi.