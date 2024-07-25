Motokurye Ata Emre Akman cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı: Karar Meclis'e gönderildi
Balıkesir'de zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı 25 yerinden bıçaklayarak öldüren E.Ö.'nün eylemini her türlü insani duygu, düşünce ve değerden arınmış şekilde, pervasız ve fütursuzca, içindeki sadist duyguların tezahürü sonrası sırf öldürmek için öldürdüğü gerekçesiyle en üst sınırdan hapisle cezalandırıldığı ortaya çıktı. Gerekçeli kararda İnfaz Kanunu'nun yetersiz olduğu vurgulanarak, adalet duygusunun tatmin edilmesi, cezanın infazında ortaya çıkacak aksaklıkların düzenlenmesi için kararın TBMM Adalet Komisyonu'na gönderilmesine karar verildiği belirtildi.
Balıkesir'de motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki sanık E.Ö.'nün yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı.