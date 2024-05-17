Motokurye Ata Emre Akman cinayetinde "baba" şüphesi: O gece kim çıksa...
Balıkesir'de bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan ve bir eve sipariş bıraktıktan sonra önünü kesen E.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman’ın annesi Zuhal Akman, E.Ö.’yü azmettirdiğini iddia ederek babasının da cezalandırılması gerektiğini söyledi. Akman, "Bu caninin azmettiricisi olan babasının şöyle bir beyanı var; ‘artık benden iş geçti, benim yapamadığımı oğlum yapacak görürsünüz’ diye tehditleri var, bunun da tanıkları var. Yani o gece apartmandan kim çıksa bunu yaşayacaktı." dedi.
İstanbul'da yaşayan ve 1 yıl önce Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü'nü kazanan 20 yaşındaki Ata Emre Akman, 11 Mayıs’ta Balıkesir’in Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö.'nün bıçaklı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.
Üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ın acılı annesi Zuhal Akman, saldırıyı gerçekleştiren E.Ö.'yü babasının azmettirdiğini iddia etti.