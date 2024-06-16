Motokurye Ata Emre’nin annesi bayramı gözyaşıyla karşıladı: “Bayramların artık bizim için bir anlamı yok”

Balıkesir’de motokurye olarak çalışan ve bir eve sipariş bıraktıktan sonra önünü kesen E.Ö. tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ın annesi Zuhal Akman, bayrama hüzünlü girdi. Gün kavramını yitirdiklerini söyleyen Akman, sanıklara ömür boyu hapis cezası verilmesini istediklerini belirterek, “Her gün oğlumun öldüğünü haber aldığımız sabahı yaşıyoruz. Bayramların artık bizim için bir anlamı yok. Artık bayramları kutlamayacağız.” dedi.

Motokurye Ata Emre’nin annesi bayramı gözyaşıyla karşıladı: “Bayramların artık bizim için bir anlamı yok” - 1

Balıkesir’de öldürülen üniversite öğrencisi motokurye Ata Emre Akman’ın annesi, Kurban Bayramı’nı hüzünle karşıladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Motokurye Ata Emre’nin annesi bayramı gözyaşıyla karşıladı: “Bayramların artık bizim için bir anlamı yok” - 2

Türkiye’nin gündemine oturan cinayet, 11 Mayıs’ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak’ta işlendi.

Zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman’ın önü, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından kesildi.

Motokurye Ata Emre’nin annesi bayramı gözyaşıyla karşıladı: “Bayramların artık bizim için bir anlamı yok” - 3

E.Ö., Akman’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Akman, kanlar içinde kalırken, E.Ö. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Ata Emre Akman’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

18 yaşından küçük E.Ö. hakkında canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. Babası Orhan Ö. için de tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi. Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iki dosyanın birleştirilmesine karar verildi.

Motokurye Ata Emre’nin annesi bayramı gözyaşıyla karşıladı: “Bayramların artık bizim için bir anlamı yok” - 4

“HANGİ GÜNDEYİZ BİLMİYORUZ”

Kurban Bayramı’na hüzünlü giren anne Zuhal Akman, “Bayramı düşünmüyoruz. Gün kavramını yitirdik. Hangi gündeyiz, bilmiyoruz. Her gün oğlumun öldüğünü haber aldığımız sabahı yaşıyoruz. Her sabah uyanınca, biri bizi Balıkesir Şehir Hastanesi'nden arayacakmış gibi geliyor. Her gün aynı günü yaşıyoruz. Bayramların artık bizim için bir anlamı yok. Bayram sabahları ağırdır. Artık bayramları kutlamayacağız.” diye konuştu.

Motokurye Ata Emre’nin annesi bayramı gözyaşıyla karşıladı: “Bayramların artık bizim için bir anlamı yok” - 5

“HOLLANDALI VERA’YA ANLATMAK ZOR OLDU”

Oğlunun çevresinde sevilen ve mütevazı bir çocuk olduğunu söyleyen Zuhal Akman, “Oğlumun birçok hobisi vardı. Müzisyendi, satranç oynardı. Arkadaşları ne kadar iyi olduğunu söylese de o arkadaşlarını ön plana çıkartır, destek olurdu.” dedi.

“Geçmişten tanıdığım, Ata’yı torunu gibi gören 74 yaşında Hollandalı Vera vardı. Oğlum, Hollanda’ya gider onunla bisiklete binip, gezerdi. Vera ve arkadaşları, Ata’yı çok severdi. Bu yaz da Hollanda’ya tekrar gidecekti ama nasip olmadı. En zor olanı ise Vera'ya oğlumun ölüm nedenini açıklamak oldu.” diyen anne Akman, “Anlam veremedi, inanamadı.” şeklinde konuştu.

Motokurye Ata Emre’nin annesi bayramı gözyaşıyla karşıladı: “Bayramların artık bizim için bir anlamı yok” - 6

Sanıklarla ilgili de konuşan Zuhal Akman, 1’i 18 yaşından küçük 2 sanığın ömür boyu hapis cezası almasını istediklerini belirterek, “Yaş fark etmeksizin ömür boyu cezanın verilmesini istiyoruz. Eğitimciyim. 11 yaşından itibaren bir çocuk 'adam öldürme' yahut 'hırsızlığın' suç olup olmadığını bilir. Bu olayı bizi tanıyan, tanımayan tüm ülkeden tepki var. Sanıklara en ağır ceza verilmeli.” diye konuştu.

Motokurye Ata Emre’nin annesi bayramı gözyaşıyla karşıladı: “Bayramların artık bizim için bir anlamı yok” - 7
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