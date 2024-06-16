Motokurye Ata Emre’nin annesi bayramı gözyaşıyla karşıladı: “Bayramların artık bizim için bir anlamı yok”

“HOLLANDALI VERA’YA ANLATMAK ZOR OLDU”

Oğlunun çevresinde sevilen ve mütevazı bir çocuk olduğunu söyleyen Zuhal Akman, “Oğlumun birçok hobisi vardı. Müzisyendi, satranç oynardı. Arkadaşları ne kadar iyi olduğunu söylese de o arkadaşlarını ön plana çıkartır, destek olurdu.” dedi.

“Geçmişten tanıdığım, Ata’yı torunu gibi gören 74 yaşında Hollandalı Vera vardı. Oğlum, Hollanda’ya gider onunla bisiklete binip, gezerdi. Vera ve arkadaşları, Ata’yı çok severdi. Bu yaz da Hollanda’ya tekrar gidecekti ama nasip olmadı. En zor olanı ise Vera'ya oğlumun ölüm nedenini açıklamak oldu.” diyen anne Akman, “Anlam veremedi, inanamadı.” şeklinde konuştu.