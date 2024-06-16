Motokurye Ata Emre’nin annesi bayramı gözyaşıyla karşıladı: “Bayramların artık bizim için bir anlamı yok”
Balıkesir’de motokurye olarak çalışan ve bir eve sipariş bıraktıktan sonra önünü kesen E.Ö. tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ın annesi Zuhal Akman, bayrama hüzünlü girdi. Gün kavramını yitirdiklerini söyleyen Akman, sanıklara ömür boyu hapis cezası verilmesini istediklerini belirterek, “Her gün oğlumun öldüğünü haber aldığımız sabahı yaşıyoruz. Bayramların artık bizim için bir anlamı yok. Artık bayramları kutlamayacağız.” dedi.
Balıkesir’de öldürülen üniversite öğrencisi motokurye Ata Emre Akman’ın annesi, Kurban Bayramı’nı hüzünle karşıladı.