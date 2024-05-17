Motokurye Ata Emre'nin katilinin ifadesi ortaya çıktı
Balıkesir'de zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı 25 yerinden bıçaklayarak öldüren E.Ö.'nün ifadesinde "Babamın imam nikahlı eşi Sultan Durmaz'ı nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım." dediği öğrenildi. Yeniden gözaltına alınan saldırganın babası Orhan Özdemir de tutuklandı. Olayda adı geçen ve ilk kez konuşan Sultan Durmaz, Ata Emre'nin üst kattaki komşusuna pizza getirdiğini söyledi. Bir anne olarak çok üzüldüğünü belirten Durmaz, "Yaşananlarda suçum, günahım yok ama özür dilemem gerekiyorsa özür de dilerim." dedi. Orhan Özdemir'den 12 yaşında oğlu olduğunu söyleyen Sultan Durmaz, "E.Ö., Orhan'ın ilk eşinden çocuğu. Orhan evimi kurşunladıktan sonra cezaevine girdi, beni tehdit etmeye devam ediyordu. 12 senedir bu aileyle mücadele ediyorum. En sonunda bir garibanın canı yandı." diye konuştu.
Balıkesir'de zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı (20) bıçaklayıp öldüren E.Ö.'nün (17) ifadesi ortaya çıktı.
ATA EMRE AKMAN'IN AİLESİ NTV'YE KONUŞTU (VİDEO İÇİN TIKLAYIN)