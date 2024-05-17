Motokurye Ata Emre'nin katilinin ifadesi ortaya çıktı

Balıkesir'de zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı 25 yerinden bıçaklayarak öldüren E.Ö.'nün ifadesinde "Babamın imam nikahlı eşi Sultan Durmaz'ı nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım." dediği öğrenildi. Yeniden gözaltına alınan saldırganın babası Orhan Özdemir de tutuklandı. Olayda adı geçen ve ilk kez konuşan Sultan Durmaz, Ata Emre'nin üst kattaki komşusuna pizza getirdiğini söyledi. Bir anne olarak çok üzüldüğünü belirten Durmaz, "Yaşananlarda suçum, günahım yok ama özür dilemem gerekiyorsa özür de dilerim." dedi. Orhan Özdemir'den 12 yaşında oğlu olduğunu söyleyen Sultan Durmaz, "E.Ö., Orhan'ın ilk eşinden çocuğu. Orhan evimi kurşunladıktan sonra cezaevine girdi, beni tehdit etmeye devam ediyordu. 12 senedir bu aileyle mücadele ediyorum. En sonunda bir garibanın canı yandı." diye konuştu.

Motokurye Ata Emre'nin katilinin ifadesi ortaya çıktı - 1

Balıkesir'de zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı (20) bıçaklayıp öldüren E.Ö.'nün (17) ifadesi ortaya çıktı.

ATA EMRE AKMAN'IN AİLESİ NTV'YE KONUŞTU (VİDEO İÇİN TIKLAYIN)

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Motokurye Ata Emre'nin katilinin ifadesi ortaya çıktı - 2

"BENİ TERSLEDİ, BIÇAKLADIM"

Tutuklanan E.Ö. ifadesinde, "Babamın imam nikahlı eşi Sultan Durmaz'ı nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım." dedi.

Motokurye Ata Emre'nin katilinin ifadesi ortaya çıktı - 3

ATA EMRE SALDIRGANI TANIMIYORDU

E.Ö.'nün iddiasına karşın, Ata Emre Akman'ın aynı binaya ancak başka bir daireye sipariş götürdüğü, E.Ö. veya yakınlarıyla tanışıklığının olmadığı ortaya çıktı.

Motokurye Ata Emre'nin katilinin ifadesi ortaya çıktı - 4

"O GECE APARTMANDAN KİM ÇIKSA BUNU YAŞAYACAKTI"

Ata Emre Akman’ın annesi Zuhal Akman da, E.Ö.’yü azmettirdiğini iddia ederek babasının da cezalandırılması gerektiğini söyledi. Akman, "Bu caninin azmettiricisi olan babasının şöyle bir beyanı var; 'artık benden iş geçti, benim yapamadığımı oğlum yapacak görürsünüz’ diye tehditleri var, bunun da tanıkları var. Yani o gece apartmandan kim çıksa bunu yaşayacaktı." dedi.

Motokurye Ata Emre'nin katilinin ifadesi ortaya çıktı - 5

SALDIRGANIN BABASI DA TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak tekrar gözaltına alınan E.Ö.'nün babası Orhan Özdemir (38), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Motokurye Ata Emre'nin katilinin ifadesi ortaya çıktı - 6

"O GÜN UYUYAKALDIM, OLAYLA İLGİM YOK"

Özdemir'in ifadesinde, "Sarhoştum. O gün uyuyakaldım. Olayla ilgim yok." dediği öğrenildi.

Motokurye Ata Emre'nin katilinin ifadesi ortaya çıktı - 7

SULTAN DURMAZ İLK KEZ KONUŞTU

Olayda adı geçen Sultan Durmaz (38) yaşananların ardından ilk kez konuştu. Orhan Özdemir'den 12 yaşında oğlu olduğunu belirten Durmaz, Özdemir'den uyuşturucu kullandığı ve kendisini aldattığı gerekçesiyle 12 yıl önce ayrıldığını söyledi.

Motokurye Ata Emre'nin katilinin ifadesi ortaya çıktı - 8

"12 SENEDİR BU AİLEYLE MÜCADELE EDİYORUM"

Özdemir ailesinin 12 yıldır kendisini ve çevresini sürekli rahatsız ettiğini anlatan Durmaz şöyle devam etti:

"4 çocuk annesiyim. İlk eşimden 2 kızım, Orhan'dan 1 oğlum var. Orhan Özdemir'i ben terk ettim. Orhan'ın yaptığı ahlaksızlığa göz yummadım, boyun eğmedim. Orhan'ın tek istediği, çevremdeki insanlara rahatsızlık, huzursuzluk ve korku vermekti. 10 yıl sonra bir evlilik daha yaptım ve şu anda 11 aylık bir oğlum daha var. 12 senedir bu aileyle mücadele ediyorum. Bu kişi, 2016 yılında evimi kurşunladı. Daha sonra annemin, babamın evini kurşunladı. Çevremdeki insanlara saldırdı. Şikayetçi oldum ama her seferinde kovuşturmaya yer olmadığı bildirildi. Annem ve babam bu olaylar yüzünden memlekete döndü ama ben evlatlarımın yüzünden hayat mücadeleme devam ettim. 11 aylık bir bebeğim var, kapıdan çıkan ben de olabilirdim."

Motokurye Ata Emre'nin katilinin ifadesi ortaya çıktı - 9

"BİR GARİBANIN CANI YANDI"

E.Ö.'nün 18 yaşında olduğunu ve babasının nüfusa geç yazdırdığını söyleyen Durmaz, "E.Ö., Orhan'ın ilk eşinden çocuğu. Hiçbir şekilde kan bağım yok. Orhan, evimi kurşunladıktan sonra cezaevine girdi. Kendi korktuğu için daha önce de oğlunu ve babasını evime, iş yerime gönderdi. Oğlu evime taşlı saldırıda bulundu. Orhan'ın babası tarafından 2016 yılında 6 yerimden bıçaklandım. Bu olaydan sonra devlet oğlumu koruyucu aileye teslim etti. Orhan beni tehdit etmeye devam ediyordu, en sonunda bir garibanın canı yandı." dedi.

Motokurye Ata Emre'nin katilinin ifadesi ortaya çıktı - 10

"ATA EMRE, ÜST KATTAKİ KOMŞUMA PİZZA GETİRMİŞ"

Olay günü evde olduğunu ve Akman'ın üst katta oturan komşusuna pizza siparişi getirdiğini ifade eden Durmaz, "Cep telefonundan oyun oynuyordum. Gürültüyü duyunca dışarıya fırladım. Dışarıda bağrışmalar vardı. Ata'yı yerde gördüm, nefesini kontrol ettim. Hatta ben de şoktaydım." diye konuştu.

"Ata için anlatamayacağım kadar çok üzgünüm. Bir anne olarak gerçekten çok üzüldüm." diyen Sultan Durmaz "Ölen biz de olabilirdik. Bu yaşananlarda suçum, günahım yok ama özür dilemem gerekiyorsa özür de dilerim. İnsanların bazıları bizi suçlamış ancak bir suçumuz yok. Ben de bir anneyim. Ata'nın ailesine başsağlığı diliyorum. Emin olun onun anne olarak içi yandığı kadar benim de içim yandı. Ben de günlerdir uykusuzum, yorgunum. Ata'nın annesine, babasına başsağlığı, güç kuvvet diliyorum. Bir anne olarak yapabileceğim bir şey varsa bana da ulaşmak istiyorlarsa her zaman ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.

Motokurye Ata Emre'nin katilinin ifadesi ortaya çıktı - 11

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'in Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta 11 Mayıs'ta zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman (20), motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından önü kesildi.

Motokurye Ata Emre'nin katilinin ifadesi ortaya çıktı - 12

E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Akman, kanlar içinde kalırken, E.Ö. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Akman'ın öldüğü belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Akman'ın cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Motokurye Ata Emre'nin katilinin ifadesi ortaya çıktı - 13

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö. gözaltına alındı.

Motokurye Ata Emre'nin katilinin ifadesi ortaya çıktı - 14

6 AYRI SUÇTAN SABIKALI

"Kasten yaralama" ve "tehdit"ten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. E.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.

Motokurye Ata Emre'nin katilinin ifadesi ortaya çıktı - 15

Bu arada olay, yakındaki bir okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Motokurye Ata Emre'nin katilinin ifadesi ortaya çıktı - 16

Görüntülerde, Akman'ın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle motosikletinin üzerine düştüğü görüldü.

Motokurye Ata Emre'nin katilinin ifadesi ortaya çıktı - 17

Ayrıca olaydan 1 hafta önce Akman'ın ailesiyle gittiği tatilde ve kız arkadaşıyla olan görüntüleri de ortaya çıktı. Akman'ın, görüntülerde kameraya el sallaması, kız arkadaşıyla olan görüntüsünde ise gitar çalıp, birlikte şarkı söylediği anlar yer alıyor.

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