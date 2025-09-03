Motokurye "Örümcek Adam" gibi tırmanıp hırsızlık yaptı

Adana'da bir motokurye, tıpkı "Örümcek Adam" gibi yağmur suyu tahliye borusundan tırmandığı ikinci kattaki daireden, cep telefonu ve cüzdan çalıp kaçtı.

Motokurye "Örümcek Adam" gibi tırmanıp hırsızlık yaptı - 1

Adana'da motokurye Turan Ç. (37) yağmur suyu tahliye borusundan tırmandığı daireden hırsızlık yaptı.

Olay, 21 Ağustos'ta saat 05.30 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’ndeki Türker Sitesi’nde meydana geldi. Apartmanın yağmur suyu tahliye borusundan tırmanan Turan Ç., Cumali H.'nin ikinci kattaki dairesinin balkonuna çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Motokurye "Örümcek Adam" gibi tırmanıp hırsızlık yaptı - 2

Balkon kapısını açıp eve giren şüpheli, yatak odasındaki cep telefonuyla içinde bir miktar para bulunan cüzdanını çaldı.

Motokurye "Örümcek Adam" gibi tırmanıp hırsızlık yaptı - 3

Balkondan, alt kattaki dairenin demir şebekesine tutunarak inen zanlı, motosikletiyle kaçtı. O anlar başka bir apartmanın güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Motokurye "Örümcek Adam" gibi tırmanıp hırsızlık yaptı - 4

EVİNDE YAKALANDI

Sabah uyandığında durumu fark eden Cumali H.’nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Motokurye olduğu belirlenen zanlının, hırsızlığın yaşandığı apartmandan motosikletiyle ayrıldığı anların görüntüsüne de ulaşıldı.

Motokurye "Örümcek Adam" gibi tırmanıp hırsızlık yaptı - 5

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Turan Ç., Yüreğir ilçesindeki adresine yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen zanlı, ifadesinde kuryelik yaptığını belirterek motosikletin babasına ait olduğunu ve söz konusu apartmana girmediğini iddia etti.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

DAHA FAZLA GÖSTER