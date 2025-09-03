Motokurye "Örümcek Adam" gibi tırmanıp hırsızlık yaptı
Adana'da bir motokurye, tıpkı "Örümcek Adam" gibi yağmur suyu tahliye borusundan tırmandığı ikinci kattaki daireden, cep telefonu ve cüzdan çalıp kaçtı.
Adana'da motokurye Turan Ç. (37) yağmur suyu tahliye borusundan tırmandığı daireden hırsızlık yaptı.
Olay, 21 Ağustos'ta saat 05.30 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’ndeki Türker Sitesi’nde meydana geldi. Apartmanın yağmur suyu tahliye borusundan tırmanan Turan Ç., Cumali H.'nin ikinci kattaki dairesinin balkonuna çıktı.