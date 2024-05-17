Motokuryelerden Ata Emre Akman için adalet konvoyu
Balıkesir'de bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ın canice öldürülmesi motokuryeler tarafından protesto edildi. İstanbul, Edirne ve Adana'da bir araya gelen motokuryeler basın açıklaması yapıp adalet konvoyu düzenledi.
Balıkesir’de 11 Mayıs’ta bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman'ın (20), motosikletle sipariş bıraktığı adresten döndüğü sırada önü E.Ö. tarafından kesilen Akman, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.