Motokuryelerden Ata Emre Akman için adalet konvoyu

Balıkesir'de bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ın canice öldürülmesi motokuryeler tarafından protesto edildi. İstanbul, Edirne ve Adana'da bir araya gelen motokuryeler basın açıklaması yapıp adalet konvoyu düzenledi.

Motokuryelerden Ata Emre Akman için adalet konvoyu - 1

Balıkesir’de 11 Mayıs’ta bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman'ın (20), motosikletle sipariş bıraktığı adresten döndüğü sırada önü E.Ö. tarafından kesilen Akman, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

HABERİN VİDEOSUNA GİT

TÜRKİYE HABERLERİ

Motokuryelerden Ata Emre Akman için adalet konvoyu - 2

Akman hayatını kaybederken E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö., gözaltına alındı.

Motokuryelerden Ata Emre Akman için adalet konvoyu - 3

Kasten yaralama ve tehditten poliste 6 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenilen E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, babası O.Ö. ise serbest bırakıldı.

Motokuryelerden Ata Emre Akman için adalet konvoyu - 4

BAĞDAT CADDESİ'NDEN KADIKÖY RIHTIM'A ADALET KONVOYU

Akman'ın öldürülmesini protesto eden motokuryeler Bostancı’da toplandı.

Motosikletlerine Ata Emre Akman’ın fotoğrafını yapıştıran motokuryeler Bağdat Caddesinden, Kadıköy Rıhtım'a adalet konvoyu düzenledi.

Motokuryelerden Ata Emre Akman için adalet konvoyu - 5

Konvoyun ardından Kadıköy Rıhtım'da basın açıklaması yapıldı.Türkiye İşçi Partisi üyesi Füsun Özgeç basın açıklamasında "Bugün Balıkesir'de genç bir kurye dostumuz Ata Emre Akman'ın kurban gittiği cinayeti lanetlemek, kuryelerin maruz kaldığı denetimsiz çalışma koşullarının olağan sonucu haline gelen ölümlere 'Dur' demek ve taleplerimizi haykırmak için biraradayız. Balıkesir'de eğitimine devam eden cep harçlığı için pakete çıkan genç bir kurye emekçisi Ata Emre, gece mesaisinin kör karanlığında, adli sicili kabarık bir serseri tarafından defalarca bıçaklanarak sokak ortasında hunharca katledildi. Kurye kardeşimiz 20'li yaşlarında şirketlerin hızlı teslimat baskısının, müşteriyi her koşulda emekçinin karşısına çıkaran ve üstün gören anlayışının kurbanı olmuştur. Ata Emre'nin gencecik yaşamının bir hiç uğruna yitip gittiği bu elim vaka olağanüstü bir tesadüf değil büyük bir trajedinin yalnızca ufak bir parçasıdır" dedi.Adalet konvoyuna katılan motokuryelerden Emre Tekin, "Bunu bize de yapabilirler. Emre Akman gibi ölmek istemiyoruz." diye konuştu.

Motokuryelerden Ata Emre Akman için adalet konvoyu - 6

ADANA'DA DA PROTESTO

Adana’da sosyal medya üzerinden örgütlenen motosikletli kuryeler, Bülent Angın Bulvarı’ndaki Gençlik Meydanı’nda toplandı. Ellerinde, cinayete tepki gösteren yazıların yer aldığı dövizler taşıyan grup, burada basın açıklaması yaptı.

Motokuryelerden Ata Emre Akman için adalet konvoyu - 7

Grup adına açıklamayı okuyan Yalçın Parmak, 2023 yılında iş kazası nedeniyle 68 motokuryenin öldüğünü, 2024 yılının ilk 4 ayında ise 22 kuryenin hayatını kaybettiğini söyledi. İş kazasının üzerine son günlerde artık iş cinayetleri de eklendiğini söyleyen Parmak, “Bu sadece iş cinayetleri, iş kazası değil. Güvenli bir çalışma ortamı istiyoruz. Biz emekçiyiz, çalmıyoruz, alnımızın akıyla çalışıp evimize helal lokma götürüyoruz.” dedi.

Konuşmanın ardından kuryeler motosikletleriyle konvoy halinde kent turu attı.

Motokuryelerden Ata Emre Akman için adalet konvoyu - 8

EDİRNE'DE DE TEPKİLER SÜRÜYOR

Edirne'de yaklaşık 50 motokurye, kontak kapatarak 5 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Parkı'nda toplandı. Ata Emre Akman'ın öldürülmesini protesto etmek için kontak kapatıp toplanan kuryeler, öldürülen meslektaşları için dua okudu.

Kuryeler adına konuşan Recep Baskın, "Bugün burada toplanmamızın amacı canice katledilen Ata Emre Akman kardeşimiz içindir. Bu vesile ile aile ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ruhu şad olsun" dedi. Motokuryelerden Çağlar Eşsiz ise, "Ülkemizde kuryelik hala bir meslek sayılmıyor. Biz de örneğin bankacı, doktor, sarraf gibi halka hizmet vermekteyiz. Fakat bizim hizmette bulunduğumuz meslek hala ülkemizde bir meslek olarak görülmüyor. Biz bunun bir an evvel çözüme kavuşmasını ve meslek olarak sayılmasını istiyoruz. Meslek olarak sayılmadığı için çoğu restoranlardan ve müşterilerden kendimize karşı saygılı davranışlar göremiyoruz. Biz de buradan devletimize seslenerek kuryeliğin bir meslek sayılmasını istiyoruz." diye konuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER