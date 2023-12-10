Motokuryelerden Yunus Emre Göçer için adalet sürüşü

Göçer’in akrabası Nazime Yıldırım, "Yunus Emre için Emremiz için adalet istiyoruz sadece. Bu altı gün yoğun bakımda kaldığı süre zarfı içinde bütün gün yanındaydık hep yanındaydık. Gözünü açmasını bekledik ama ilk iki gün yanlış verilen bilgiler iki gün boyunca o iki polisin yanlış tuttuğu tutanak yüzünden Emre’nin suçlu olduğunu bildik. Avukatımızla beraber suç duyurusunda bulunmak için gittiğimiz karakolda bomboş çıktık hiçbirşey yapamadık. Canımızın en çok yandığı şey, ilk tutanakta yapılan yanlış bilgiler. Çünkü yanlış yapılan bir tutanak olmasaydı o adam şu anda burada bizimle beraber olacaktı, tutuklu olacaktı ve adalet yerini bulacaktı. " diye konuştu.