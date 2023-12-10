Motokuryelerden Yunus Emre Göçer için adalet sürüşü

İstanbul’un Fatih ilçesinde Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden oldu. Yunus Emre Göçer için motokuryeler Zincirlikuyu'da biraraya geldi. Zincirlikuyu'dan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen motokuryeler burada düzenlenen basın açıklamasına katıldı.

Motokuryelerden Yunus Emre Göçer için adalet sürüşü - 1

30 Kasım’da Somali devlet başkanının oğlu Hassan Shekh Mohamud’un kullandığı araç motokurye Yunus Emre Göçer’e çarpmış kaza sonrası altı gün yoğun bakımda kalan Göçer hayatını kaybetmişti. 

Somali liderinin oğlunun karıştığı ölümlü kaza: Polis memurları hakkında soruşturma başlatıldı 

TÜRKİYE HABERLERİ

Motokuryelerden Yunus Emre Göçer için adalet sürüşü - 2

Yüzlerce motokurye Göçer için Zincirlikuyu'da biraraya geldi.

Motokuryelerden Yunus Emre Göçer için adalet sürüşü - 3
Motokuryelerden Yunus Emre Göçer için adalet sürüşü - 4

Motosikletleriyle Çağlayan'a "Adalet sürüşü" gerçekleştirdi.

Motokuryelerden Yunus Emre Göçer için adalet sürüşü - 5

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki basın açıklamasını ailenin avukatı Iyaz Çimen yaptı.

Motokuryelerden Yunus Emre Göçer için adalet sürüşü - 6

"TÜM TRAFİK MAĞDURLARININ SESİ OLABİLMEK İÇİN BURADAYIZ" 

Ailenin avukatı Iyaz Çimen, "Yaşananlara kaza demeye maalesef dilim varmıyor. Son sürat gelen otomobilin fren dahi yapmadan arkadan merhuma çarpması neticesinde işlenen cinayet dolayısıyla sadece merhum için değil tüm trafik mağdurlarının sesi olabilmek amacıyla buradayız." dedi.

Motokuryelerden Yunus Emre Göçer için adalet sürüşü - 7

30 Kasım’dan 7 Aralık’a kadar 8 gün boyunca dosyaya her gün yazılı olarak ibraz edildiğini ve  tutuklama taleplerinin değerlendirilmediğini öne süren Çimen,  "Hiçbir adli kontrol tedbiri uygulanmıyor, dosyada herhangi bir ilerleme kaydedilemiyordu. 5 Aralık Salı akşamı doktorlar tarafından merhumun vefat haberi tarafımıza veriliyor ve devamında 6 Aralık Çarşamba günü sabah 9'da ilgili savcıya ölüm bilgisi tarafımızca yazılı olarak bildiriliyordu. 7 Aralık Perşembe sabahı dosyaya ölüm belgesi tarafımızca yazılı olarak ibraz edilerek her gün yazılı olarak sunduğumuz tutuklama talebimizi yineliyorduk." dedi.

Motokuryelerden Yunus Emre Göçer için adalet sürüşü - 8

Çimen, "Alınan kusur raporuna istinaden koyulan yakalama neticesinde failin 2 Aralık Cumartesi günü tarifeli uçuşla elini kolunu sallayarak yurtdışına kaçtığını belirliyorduk. Üst sınırı 6 sene olan bir suçta dahi şüphelinin kaçması, göz göre göre engellenememiş oluyordu. Bugün geldiğimiz noktada yapılacak yargılamalar neticesinde kimlerin cezalandırılacağını tüm dünya gibi bizler de merakla beklemekteyiz.Bizler geride kalan bir eş ve biri otizmli olmak üzere 2 yetim çocuğun hakkını başkalarının da olası mağduriyetlerinin önüne geçebilmek saikiyle sonuna kadar savunacağız." dedi.

Motokuryelerden Yunus Emre Göçer için adalet sürüşü - 9

"YUNUS İÇİN HERKES BURADA"

Göçer’in çalışma arkadaşı Mehmet Coşkun, "Sesimizin daha gür çıkması adına Yunus için adalet için herkes burada. Biz diyoruz ki artık ölmek istemiyoruz. Trafikte bizi fark edin. Bu meslek konusunda gerekli ilgili bakanların bir an önce el atması gerekiyor." diye konuştu.

Motokuryelerden Yunus Emre Göçer için adalet sürüşü - 10

Göçer’in akrabası Nazime Yıldırım, "Yunus Emre için Emremiz için adalet istiyoruz sadece. Bu altı gün yoğun bakımda kaldığı süre zarfı içinde bütün gün yanındaydık hep yanındaydık. Gözünü açmasını bekledik ama ilk iki gün yanlış verilen bilgiler iki gün boyunca o iki polisin yanlış tuttuğu tutanak yüzünden Emre’nin suçlu olduğunu bildik. Avukatımızla beraber suç duyurusunda bulunmak için gittiğimiz karakolda bomboş çıktık hiçbirşey yapamadık. Canımızın en çok yandığı şey, ilk tutanakta yapılan yanlış bilgiler. Çünkü yanlış yapılan bir tutanak olmasaydı o adam şu anda burada bizimle beraber olacaktı, tutuklu olacaktı ve adalet yerini bulacaktı. " diye konuştu.

Motokuryelerden Yunus Emre Göçer için adalet sürüşü - 11
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