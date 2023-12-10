Motokuryelerden Yunus Emre Göçer için adalet sürüşü
İstanbul’un Fatih ilçesinde Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden oldu. Yunus Emre Göçer için motokuryeler Zincirlikuyu'da biraraya geldi. Zincirlikuyu'dan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen motokuryeler burada düzenlenen basın açıklamasına katıldı.
30 Kasım’da Somali devlet başkanının oğlu Hassan Shekh Mohamud’un kullandığı araç motokurye Yunus Emre Göçer’e çarpmış kaza sonrası altı gün yoğun bakımda kalan Göçer hayatını kaybetmişti.
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