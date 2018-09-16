Motorculardan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem

Şener açıklamada, "Konuşmak hatta haykırmak istiyoruz. Yollarda ölmek istemiyoruz. Araçlar artık celladımız olsun istemiyoruz. Biz motorsiklet sevdalıları şu 3 kuruşluk dünyadan biraz daha zevk almak istiyoruz. Hayatı hızla yaşamak değil, hayatın tadını çıkarmak istiyoruz. Diğer sürücülerden sadece biraz dikkat ve özen bekliyoruz. Araç sürücülerinin cep telefonları yerine yola, yan aynalara, çevrelerine dikkat etmelerini istiyoruz. Niye mi? 1 Ağustos 2018 günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası çıkışındaki Beylerbeyi yol ayrımında Yusuf Durup kardeşimiz işte böyle dikkatsiz bir sürücünün kurbanı olmuştur" dedi.