Motosiklet üzerinde 3 kişinin yolculuğu hastanede bitti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolsüz kavşaktan dönen otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Haberler - İHA 24.10.2021 - 14:27

Motosiklet üzerinde 3 kişinin yolculuğu hastanede bitti - 1

Antalya-Alanya D-400 karayolu üzerinde dün gece trafik kazası meydana geldi.

Manavgat istikametinden Alanya istikametine giden Ahmet Ö.'nün kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen ve kontrolsüz kavşakta U dönüşü yapan Osman K.'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

Motosiklet üzerinde 3 kişinin yolculuğu hastanede bitti - 2

Kazada  motosikletin sürücüsü Ahmet Özdemir ile yanında Yusuf K. ve Bayram Ö. motosikletten yola savruldu.

Motosikletteki 3 yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet üzerinde 3 kişinin yolculuğu hastanede bitti - 3
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Motosikletin lambasının yanmadığı, otomobil sürücüsünün de bundan dolayı motosikleti fark etmediği görüldü.
Motosiklet üzerinde 3 kişinin yolculuğu hastanede bitti - 4

"ÇARPTIKTAN SONRA FARK ETTİM"

Otomobil sürücüsü Osman K., kavşakta dönmek için araçların geçmesini beklediğini, araçlar geçtikten sonra yola çıktığını belirterek. “Ne yazık ki motosiklette hiçbir ışık yanmadığı için motosikleti görmedim. Motosikleti çarptıktan sonra fark ettim” dedi.
Motosiklet üzerinde 3 kişinin yolculuğu hastanede bitti - 5
Kazanın meydana geldiği yerde bulunan esnaflar ise bölgede günde en az bir kaza yaşandığını, bunların çoğunluğunun da ölümlü olduğunu belirterek, “Manavgat’a 5-6 kilometre mesafede, Manavgat’ın çıkışı sayılabilecek bir yerde ne yazık ki yol tamamen karanlık. Yolda aydınlatma olmadığı için de araç sürücüleri yolu göremiyor. Acilen buranın aydınlatılması gerekmektedir” dediler.

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