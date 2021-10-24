Motosiklet üzerinde 3 kişinin yolculuğu hastanede bitti

Haberler - İHA 24.10.2021 - 14:27
Antalya-Alanya D-400 karayolu üzerinde dün gece trafik kazası meydana geldi.
Manavgat istikametinden Alanya istikametine giden Ahmet Ö.'nün kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen ve kontrolsüz kavşakta U dönüşü yapan Osman K.'nın kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada motosikletin sürücüsü Ahmet Özdemir ile yanında Yusuf K. ve Bayram Ö. motosikletten yola savruldu.
Motosikletteki 3 yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.