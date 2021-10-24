Motosiklet üzerinde 3 kişinin yolculuğu hastanede bitti

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Motosikletin lambasının yanmadığı, otomobil sürücüsünün de bundan dolayı motosikleti fark etmediği görüldü.

"ÇARPTIKTAN SONRA FARK ETTİM" Otomobil sürücüsü Osman K., kavşakta dönmek için araçların geçmesini beklediğini, araçlar geçtikten sonra yola çıktığını belirterek. “Ne yazık ki motosiklette hiçbir ışık yanmadığı için motosikleti görmedim. Motosikleti çarptıktan sonra fark ettim” dedi.

Kazanın meydana geldiği yerde bulunan esnaflar ise bölgede günde en az bir kaza yaşandığını, bunların çoğunluğunun da ölümlü olduğunu belirterek, “Manavgat’a 5-6 kilometre mesafede, Manavgat’ın çıkışı sayılabilecek bir yerde ne yazık ki yol tamamen karanlık. Yolda aydınlatma olmadığı için de araç sürücüleri yolu göremiyor. Acilen buranın aydınlatılması gerekmektedir” dediler.