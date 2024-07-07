Motosiklet üzerinde sara nöbeti geçirdi: Otobüsün altında kalıyordu!
İstanbul'un Şişli ilçesinde sara nöbeti geçiren motosiklet artçısı, İETT otobüsünün önüne düştü. Kazada yaralanan motosiklet artçısı hastaneye kaldırıldı.
Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu metrobüs durağı girişinde Emrah Akman'ın kullandığı motosiklette artçı olan Mehmet Şanverdi, Levent'ten Beşiktaş istikametine doğru gittikleri sırada sara nöbeti geçirdi.
Motosikletten düşen Şanverdi, İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Başını yere çarpan Şanverdi yaralandı.