Motosiklet üzerinde sara nöbeti geçirdi: Otobüsün altında kalıyordu!

“EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRİP YERE DÜŞTÜ"

Motosiklet sürücüsü Emrah Akman “Arkadaşımla motosiklet ile seyir halinde geliyorduk. Kendisi arkamda epilepsi nöbeti geçirip bayılmış sanırım. Yere düştü. Otobüsçü şoför abi de kendisini görmeyip üzerinden geçmiş. Ama geçip geçmediği net değil. Polisler şuan kamera kaydına bakıyor. Ben de tam göremedim. Şuan onu bulmaya çalışıyorlar. Arkadaşım da hastanede şuan durumu iyi." dedi.