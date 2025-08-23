Motosikleti çalamadı, hız göstergesini söküp aldı: "İsteseydi hediye ederdik"
Hatay’da bir iş yerinin önünde park halindeki motosikleti çalamayan hırsız, hız göstergesini söküp götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 14 Ağustos sabahı saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Görüntülerde, kimliği belirsiz bir kişinin motosikletin yanına geldiği, uzun süre çevreyi kontrol ettikten sonra düz kontak yapmaya çalıştığı ancak başarılı olamayınca motosikletin hız göstergesini sökerek çaldığı görüldü.