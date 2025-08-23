Motosikleti çalamadı, hız göstergesini söküp aldı: "İsteseydi hediye ederdik"

Hatay’da bir iş yerinin önünde park halindeki motosikleti çalamayan hırsız, hız göstergesini söküp götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikleti çalamadı, hız göstergesini söküp aldı: "İsteseydi hediye ederdik" - 1

Olay, 14 Ağustos sabahı saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Görüntülerde, kimliği belirsiz bir kişinin motosikletin yanına geldiği, uzun süre çevreyi kontrol ettikten sonra düz kontak yapmaya çalıştığı ancak başarılı olamayınca motosikletin hız göstergesini sökerek çaldığı görüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Motosikleti çalamadı, hız göstergesini söküp aldı: "İsteseydi hediye ederdik" - 2

Sabah iş yerine geldiklerinde durumu fark eden işletme çalışanları, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince olay ortaya çıktı. İşletme Müdürü Kemal Güler, yaşananlara tepki göstererek şunları söyledi:

Motosikleti çalamadı, hız göstergesini söküp aldı: "İsteseydi hediye ederdik" - 3

“Şahıs yaklaşık 15-20 dakika etrafta dolaşıp kontrol ediyor. Ardından elindeki bir aletle ibreyi söküp alıyor. Motoru çalıştırmaya uğraşıyor ama başaramıyor. Çalamayınca hız göstergesini götürüyor. Biz yeni motor aldığımız için bu motosikleti pek kullanmıyorduk ama çalışır durumdaydı. Tahmini değeri 2-3 bin lira civarında.

Motosikleti çalamadı, hız göstergesini söküp aldı: "İsteseydi hediye ederdik" - 4

Aslında gelip isteseydi, patronumuz kendisine hediye bile edebilirdi. Patronumuzun soyadı Cömert, kendisi de gerçekten cömerttir. Ama bu şekilde olunca art niyet aradık. Şahıs bulunursa şikayetçi olmayacağız. Görüntüleri de kimseye örnek olmaması için paylaştık.”

DAHA FAZLA GÖSTER