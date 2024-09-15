Motosikletin gaz kolu takılı kaldı: Yaşlı adam feci şekilde can verdi
Adana'da gaz kolunun takılı kaldığı öne sürülen 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü, bulvarda ters şeride girince hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada ehliyesiz olduğu belirtilen 80 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mehmet Şerif İlhanlı hayatını kaybetti.
Adana'nın Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda dün saat 11.00 sıralarında ehliyetsiz olduğu belirtilen Mehmet Şerif İlhanlı’nın (80) 3 tekerlekli motosikleti, iddiaya göre gaz kolunun takılı kalmasıyla ters şeride girince Caner B.'nin (35) kullandığı 01 DUV 21 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.