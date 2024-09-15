Motosikletin gaz kolu takılı kaldı: Yaşlı adam feci şekilde can verdi

Adana'da gaz kolunun takılı kaldığı öne sürülen 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü, bulvarda ters şeride girince hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada ehliyesiz olduğu belirtilen 80 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mehmet Şerif İlhanlı hayatını kaybetti.

Motosikletin gaz kolu takılı kaldı: Yaşlı adam feci şekilde can verdi - 1

Adana'nın Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda dün saat 11.00 sıralarında ehliyetsiz olduğu belirtilen Mehmet Şerif İlhanlı’nın (80) 3 tekerlekli motosikleti, iddiaya göre gaz kolunun takılı kalmasıyla ters şeride girince Caner B.'nin (35) kullandığı 01 DUV 21 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Motosikletin gaz kolu takılı kaldı: Yaşlı adam feci şekilde can verdi - 2

Kazada İlhanlı yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Motosikletin gaz kolu takılı kaldı: Yaşlı adam feci şekilde can verdi - 3

Hastaneye kaldırılan İlhanlı, yapılan tüm müdahalelere karşın bu sabah hayatını kaybetti.

Motosikletin gaz kolu takılı kaldı: Yaşlı adam feci şekilde can verdi - 4

Mehmet Şerif İlhanlı'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Motosikletin gaz kolu takılı kaldı: Yaşlı adam feci şekilde can verdi - 5

Bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülenen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Motosikletin gaz kolu takılı kaldı: Yaşlı adam feci şekilde can verdi - 6
Motosikletin gaz kolu takılı kaldı: Yaşlı adam feci şekilde can verdi - 7
DAHA FAZLA GÖSTER