Motosikletin parçasını söktü, bedava yakıt topladı (Kadıköy'de ilginç olay)

İstanbul’da bir motosiklet sürücüsü, motosikletinin yakıtı tutuşturmaya yarayan parçasını söküp “Yakıtım bitti.” diyerek yoldan geçen motosikletlilerden, hortumla yakıt topladı. Durumu fark eden bir motosiklet sürücüsü, o anları cep telefonuyla kaydedip sürücüye tepki gösterdi.

Motosikletin parçasını söktü, bedava yakıt topladı (Kadıköy'de ilginç olay) - 1

İstanbul Kadıköy’de ilginç bir olay yaşandı.

D-100 Karayolu üzerinde seyreden bir motosiklet sürücüsü, yol kenarında durup, “Yakıtım bitti.” diyerek yoldan geçen diğer motosikletlilerden yardım istedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Motosikletin parçasını söktü, bedava yakıt topladı (Kadıköy'de ilginç olay) - 2

Yoldan geçen motosikletlilerin, durup yardım ettiği sürücü, hortum yardımıyla 3 motosikletten yakıt topladı.

Motosikletin parçasını söktü, bedava yakıt topladı (Kadıköy'de ilginç olay) - 3

Durumun farkına varan bir başka motosikletli ise motosikletin, yakıtı tutuşturmaya yarayan bujisini söktüğünü fark etti.

Motosikletin parçasını söktü, bedava yakıt topladı (Kadıköy'de ilginç olay) - 4

Kandırıldığının farkına varan motosikletli, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, duruma tepki gösterdi.

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