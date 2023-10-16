Motosikletin parçasını söktü, bedava yakıt topladı (Kadıköy'de ilginç olay)
İstanbul’da bir motosiklet sürücüsü, motosikletinin yakıtı tutuşturmaya yarayan parçasını söküp “Yakıtım bitti.” diyerek yoldan geçen motosikletlilerden, hortumla yakıt topladı. Durumu fark eden bir motosiklet sürücüsü, o anları cep telefonuyla kaydedip sürücüye tepki gösterdi.
İstanbul Kadıköy’de ilginç bir olay yaşandı.
D-100 Karayolu üzerinde seyreden bir motosiklet sürücüsü, yol kenarında durup, “Yakıtım bitti.” diyerek yoldan geçen diğer motosikletlilerden yardım istedi.