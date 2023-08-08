Motosikletle yaklaşıp, 11 kişinin telefonunu çaldılar
Beyoğlu’nda çalıntı motosiklet kullanarak 11 kişinin telefonunu çalan Abed T. yakalandı. Daha önceden 31 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Abet T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Beyoğlu'nda yolda yürüyen vatandaşların yanlarına motosikletle yaklaşarak kapkaç yöntemiyle cep telefonlarını çalan şüpheliler hakkında emniyet soruşturma başlattı.
Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin bazı kapkaç anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi.