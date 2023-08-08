Motosikletle yaklaşıp, 11 kişinin telefonunu çaldılar

Beyoğlu’nda çalıntı motosiklet kullanarak 11 kişinin telefonunu çalan Abed T. yakalandı. Daha önceden 31 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Abet T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Motosikletle yaklaşıp, 11 kişinin telefonunu çaldılar - 1

Beyoğlu'nda yolda yürüyen vatandaşların yanlarına motosikletle yaklaşarak kapkaç yöntemiyle cep telefonlarını çalan şüpheliler hakkında emniyet soruşturma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin bazı kapkaç anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Motosikletle yaklaşıp, 11 kişinin telefonunu çaldılar - 2

Görüntülerde, şüphelilerin beyaz renkte bir motosikletle gözlerine kestirdikleri kişilerin yanına yaklaştıkları ardından cep telefonlarını çalarak hızla uzaklaştıkları görüldü.

Motosikletle yaklaşıp, 11 kişinin telefonunu çaldılar - 3

DAHA ÖNCE 31 KEZ YAKALANMIŞ

Polis çalıntı olduğunu tespit ettiği motosikletin izini sürerek şüphelilerden birine ulaştı.

Suriyeli şüpheli Abed T., gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelinin benzer suçlardan daha önceden 31 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Motosikletle yaklaşıp, 11 kişinin telefonunu çaldılar - 4

Hakkında 12 motosikletli kapkaç, bir motosiklet hırsızlığı olmak üzere 13 ayrı dosyadan işlem yapılan şüpheli Abed T. adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis şüphelinin suç ortağını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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