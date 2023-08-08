Motosikletle yaklaşıp, 11 kişinin telefonunu çaldılar

Hakkında 12 motosikletli kapkaç, bir motosiklet hırsızlığı olmak üzere 13 ayrı dosyadan işlem yapılan şüpheli Abed T. adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis şüphelinin suç ortağını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.