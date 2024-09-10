Motosikletli adamın ölümüne neden oldu, 3 ay sonra tahliye edildi

Anne Yılmaz şöyle devam etti:

“Karşı taraf 3 ay hapis yatıp çıktı. Şu anda o yiyip, içip geziyor ve benim çocuğum ise toprağın altında. Benim torunlarım babasız kaldı. En büyük ceza neyse onla yargılanmasını istiyorum. Ailenin de yargılanmasını istiyorum. 38 yaşındaki çocuğum en genç zamanında kara toprağın altına girdi. Bir insanın hayatı bu kadar ucuz olmamalıdır.”