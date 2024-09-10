Motosikletli adamın ölümüne neden oldu, 3 ay sonra tahliye edildi
Sivas’ta motosiklet sürücüsü Fatih Yılmaz’a çarpıp ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan 16 yaşındaki E.B.G, cezaevinde kaldığı süre ve kaçacağı yönünde bir şüphe bulunmadığı gerekçesiyle 3 ay sonra tahliye edildi. Yılmaz’ın ailesi karara tepki gösterdi. Anne Nimet Yılmaz, “38 yaşındaki çocuğum en genç zamanında kara toprağın altına girdi. Bir insanın hayatı bu kadar ucuz olmamalı.” dedi.
Sivas’ta iki çocuk babasının ölümüne neden olan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü E.B.G, tahliye edildi.