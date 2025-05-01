Motosikletli Gamze'nin navigasyonla sınavı: Yanlışlıkla metrobüs yoluna girdi

İstanbul'da Gamze Doğan isimli motosikletli genç, navigasyon programına uyup yanlışlıkla metrobüs yoluna girdi. Doğan, yanına gelen görevliler tarafından yoldan çıkarıldı.

Motosikletli Gamze'nin navigasyonla sınavı: Yanlışlıkla metrobüs yoluna girdi - 1

İstanbul'da motosikletli bir kişi yanlışlıkla metrobüs yoluna girdi.

Olay 21 Nisan günü Avcılar'da meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Motosikletli Gamze'nin navigasyonla sınavı: Yanlışlıkla metrobüs yoluna girdi - 2

Kedisini kontrol ettirmek için motosikletiyle İstanbul Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne gelen Gamze Doğan, geri dönüş yoluna geçerken navigasyon uygulamasını açtı.

Navigasyonun yönlendirmesi ile yanlış yola giren Doğan, bir süre metrobüs yolunda ilerledi.

Güvenlik görevlilerinin durumu fark etmesi üzerine durdurulan Gamze Doğan, yanına gelen görevliler tarafından metrobüs yolundan çıkarıldı.

Motosikletli Gamze'nin navigasyonla sınavı: Yanlışlıkla metrobüs yoluna girdi - 3

NAVİGASYON KAFA KARIŞTIRDI

Yaşadıklarını anlatan genç motosiklet sürücüsü, "Aslında, hayvan hastanesine. Sonra oradan çıktıktan sonra, aslında giriş yönünden çıksaydım herhangi bir sorun olmayacaktı. Fakat navigasyon bana sola dön deyince, sola döndüm. Sonra hastanenin içinde kayboldum." dedi.

Motosikletli Gamze'nin navigasyonla sınavı: Yanlışlıkla metrobüs yoluna girdi - 4

"KENDİMİ HASTANEDE SANIYORDUM"

Navigasyon programının yönlendirmeleriyle kafasının karıştığını anlatan Doğan, "Daha sonra navigasyon bana sağa dön deyince, garaj kısmı varmış aslında. Oradan çıkarken beyaz bir araç önümde gidiyordu, o da sağa dönünce ben de onunla birlikte sağa döndüm. Sonra hala hastanede sanıyordum kendimi." diye konuştu.

Motosikletli Gamze'nin navigasyonla sınavı: Yanlışlıkla metrobüs yoluna girdi - 5

"KARŞIMA METROBÜS ÇIKTI"

Bir süre metrobüs yolunda ilerledikten sonra durumu farkına vardığını söyleyen Gamze Doğan, "Arkamdaki metrobüse yol vermek için diğer şeride geçtim, ama o hız sınırını korudu. Allah'tan ki korudu, hemen önüme bir metrobüs çıktı o sırada. Ben de hemen kendi şeridime geçtim." ifadelerini anlattı.

Motosikletli Gamze'nin navigasyonla sınavı: Yanlışlıkla metrobüs yoluna girdi - 6

Doğan şunları anlattı:

"Sonra diyorum ki, 'İllaki bir sapak vardır, navigasyon beni buraya yönlendirdiğine göre' diye düşünüyorum. Baktım en güvenli yol düz bir şekilde gitmek. Çünkü arkamdaki metrobüs en azından beni fark ediyor ve ona göre hızını koruyor. Aslında, durup dönmek daha tehlikeli geliyordu ve o geçtiğim yolda üstgeçit kısmında bir metrobüsle karşılaşmamam şans meselesi açıkçası.

O yüzden düz gitmek istedim. 'Bir durak olursa orada dururum' diye düşündüm. Durağı görünce hemen rahatladım. İçim rahatladı, güvenlik beni durdurdu. Hemen güvenli bölgeye çekti. Sağ olsun, İstanbul Belediyesi çalışanları çok yardımcı oldular. Beni çok sakinleştirdiler.

Zaten güvenliklerin olduğu bölgeye gittik. Ondan sonra ben kendi yoluma devam ettim. Hiçbir şekilde görmedim. Zaten navigasyona odaklıydım ve kulağımda da müzik çalıyordu. Arkamdan seslenmişler ama hiçbir şekilde duymadım maalesef."

DAHA FAZLA GÖSTER