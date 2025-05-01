Motosikletli Gamze'nin navigasyonla sınavı: Yanlışlıkla metrobüs yoluna girdi

Doğan şunları anlattı:

"Sonra diyorum ki, 'İllaki bir sapak vardır, navigasyon beni buraya yönlendirdiğine göre' diye düşünüyorum. Baktım en güvenli yol düz bir şekilde gitmek. Çünkü arkamdaki metrobüs en azından beni fark ediyor ve ona göre hızını koruyor. Aslında, durup dönmek daha tehlikeli geliyordu ve o geçtiğim yolda üstgeçit kısmında bir metrobüsle karşılaşmamam şans meselesi açıkçası.

O yüzden düz gitmek istedim. 'Bir durak olursa orada dururum' diye düşündüm. Durağı görünce hemen rahatladım. İçim rahatladı, güvenlik beni durdurdu. Hemen güvenli bölgeye çekti. Sağ olsun, İstanbul Belediyesi çalışanları çok yardımcı oldular. Beni çok sakinleştirdiler.

Zaten güvenliklerin olduğu bölgeye gittik. Ondan sonra ben kendi yoluma devam ettim. Hiçbir şekilde görmedim. Zaten navigasyona odaklıydım ve kulağımda da müzik çalıyordu. Arkamdan seslenmişler ama hiçbir şekilde duymadım maalesef."