Motosikletlilere polis baskını: 5 motosiklet bağlandı, 2 sürücü kaçtı

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sultangazi kesiminde, motosikletleriyle trafiği tehlikeye düşüren gruba, otoyol polisleri tarafından baskın yapıldı. Polis ekipleri 5 sürücüye işlem yaparak motosikletlerini de bağladı. Kaçan 2 motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Motosikletlilere polis baskını: 5 motosiklet bağlandı, 2 sürücü kaçtı - 1

Kuzey Marmara Otoyolu’nda görevli Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı otoyol polisleri gelen çok sayıda ihbar üzerine gece saatlerinde otobanda akrobasi hareketleri yapan motosiklet sürücülerinin önce bulunduğu yeri tespit etti.

Ardından da motosikletlilerin bulunduğu yere baskın yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Motosikletlilere polis baskını: 5 motosiklet bağlandı, 2 sürücü kaçtı - 2

5 motosiklet sürücüsü yakalanırken, 2 motosiklet sürücüsü kaçtı.

Trafik polisleri motosiklet sürücülerine trafiği tehlikeye düşürmek, kask kullanmamak gibi maddelerden cezai işlem uygularken, 5 motosiklet trafikten men edilerek bağlandı.
Motosikletlilere polis baskını: 5 motosiklet bağlandı, 2 sürücü kaçtı - 3

Otobanın asfalt zemininde çok sayıda lastik izinin olması dikkat çekti.

Motosikletlilere polis baskını: 5 motosiklet bağlandı, 2 sürücü kaçtı - 4

Polis ekiplerinin işlem yaptığı sırada farklı bir motosiklet grubunun aynı güzergahta kaçtığı görüldü.

Motosikletlilere polis baskını: 5 motosiklet bağlandı, 2 sürücü kaçtı - 5

Kuzey Marmara Otoyolu'nda görevli trafik polislerinin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

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