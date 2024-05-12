Motosikletlilere polis baskını: 5 motosiklet bağlandı, 2 sürücü kaçtı
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sultangazi kesiminde, motosikletleriyle trafiği tehlikeye düşüren gruba, otoyol polisleri tarafından baskın yapıldı. Polis ekipleri 5 sürücüye işlem yaparak motosikletlerini de bağladı. Kaçan 2 motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu’nda görevli Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı otoyol polisleri gelen çok sayıda ihbar üzerine gece saatlerinde otobanda akrobasi hareketleri yapan motosiklet sürücülerinin önce bulunduğu yeri tespit etti.Ardından da motosikletlilerin bulunduğu yere baskın yaptı.