Motosikletlinin feci kazası: Havada uçtu

Hatay’ın Antakya ilçesinde otomobille çarpışan bir motosikletli çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü uçarak yere savrulurken kaza anı kameraya yansıdı.

Motosikletlinin feci kazası: Havada uçtu - 1

Antakya ilçesi Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan kavşakta dönmek isteyen otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü uçarak yere savruldu.

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Motosikletlinin feci kazası: Havada uçtu - 2

Kazada savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Motosikletlinin feci kazası: Havada uçtu - 3

Motosiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlara ait görüntüler kameraya yansıdı.

Motosikletlinin feci kazası: Havada uçtu - 4

"ÇOK ŞİKAYETÇİYİZ"

Kendilerini trafikte tanımayan araç sürücülerine tepki gösteren Bünyamin Erdoğan, kavşakta çok sık motosiklet kazaları olduğunu belirtti.

Motosikletlinin feci kazası: Havada uçtu - 5

Erdoğan, “Bunun en önemli sebeplerinden biri de araç kullananlarının, motosiklet sürücülerini önemsemediğinden kaynaklanıyor. Motosiklet kullanıcılarının da eksiklikleri var. Motosiklet sürücülerinin araçların arasına girmelerinden de kaynaklanabiliyor. Biz motosiklet sürücüleri olarak araçların bizi tanımamasından çok şikayetçiyiz. Bizi görmüyorlar ve umursamıyorlar. Burada çok sık kaza oluyor. Bazen ışıklardan, insanların sabırsızlıklarından ve bazen uyumsuz olmalarından dolayı kaynaklanıyor. Araçların bizi görmemesi ve biz motosiklet kullanıcıların aralara girmesinden kazalar oluşuyor. Biz canımızı motosiklet üzerinde taşıyoruz ve biz kaportayız. Araçların dikkat etmelerini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

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