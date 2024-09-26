Motosikletliye vurdu, polise satır çekti: İpsala’yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
İpsala’da Türk vatandaşı motosikletliyi kasti şekilde çarparak yaralayan, ardından elindeki satırla polis memurlarının üzerine yürüyen Yunanistan vatandaşı, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. İki hafta önce yaşanan olayda, zanlının hastanedeki tedavisi tamamlandı. T.L. isimli zanlı, mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, T.L.’nin adam öldürmeye teşebbüsten tutuklanmasına karar verdi.
İpsala Gümrük Kapısı’nda aracıyla çarptığı motosikletliyi yaralayan, polise de kesici aletle saldırması sonrası polis ekiplerince yaralı ele geçirilen Yunanistan uyruklu T.L. tutuklandı.