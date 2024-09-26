Motosikletliye vurdu, polise satır çekti: İpsala’yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı

İpsala’da Türk vatandaşı motosikletliyi kasti şekilde çarparak yaralayan, ardından elindeki satırla polis memurlarının üzerine yürüyen Yunanistan vatandaşı, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. İki hafta önce yaşanan olayda, zanlının hastanedeki tedavisi tamamlandı. T.L. isimli zanlı, mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, T.L.’nin adam öldürmeye teşebbüsten tutuklanmasına karar verdi.

Motosikletliye vurdu, polise satır çekti: İpsala’yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı - 1

İpsala Gümrük Kapısı’nda aracıyla çarptığı motosikletliyi yaralayan, polise de kesici aletle saldırması sonrası polis ekiplerince yaralı ele geçirilen Yunanistan uyruklu T.L. tutuklandı.

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Motosikletliye vurdu, polise satır çekti: İpsala’yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı - 2

Zanlı, Keşan Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin tamamlanması sonrası Keşan Adliyesi’ne sevk edildi.

T.L. çıkarıldığı hakimlikçe kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.
Motosikletliye vurdu, polise satır çekti: İpsala’yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı - 3

NE OLMUŞTU?

İki hafta önce İpsala Gümrük Kapısı ile Yunanistan Gümrük Kapısı’nın bulunduğu ara bölgede Yunanistan uyruklu araç sürücüsü T.L, Türk vatandaşı 71 yaşındaki motosikletliye kasti şekilde çarparak yaralamıştı.

Motosikletliye vurdu, polise satır çekti: İpsala’yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı - 4

Yunan sürücü, gümrük sahası içerisine ters yönden giriş yaparak TIR ve bariyerlere çarpmıştı.

Motosikletliye vurdu, polise satır çekti: İpsala’yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı - 5

SATIRLA POLİSLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Şüpheli, aracından inerek elindeki satırla polis memurlarının üzerine yürümüş, devamında polis ikaz amaçlı iki el havaya ateş etmişti.

T.L., dur ihtarına uymaması üzerine sağ ayağına ateş edilerek etkisiz hale getirilmişti.

Gözaltına alınan zanlı, hastanede tedavi altına alınmıştı.
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