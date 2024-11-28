MSB 1000 sözleşmeli personel alımı yapacak: 2024 MSB sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde istihdam edecek 1000 sözleşmeli personel alımı için başvuruların nasıl yapılacağı sorgulanmaya başladı. Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesi'nde görev almak isteyen birçok kişi ise, MSB personel alımı başvurularının nasıl yapılacağını ve şartları merak ediyor. Peki, 2024 MSB sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?
Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesine Sözleşmeli Personel Olarak İstihdam Edilmek Üzere; Sözleşmeli Personel Kadrolarına, "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu" ve "06 Haziran 1978 tarih ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Konulu Bakanlar Kurulu Kararı" hükümlerine göre personel temini yapılacak. Peki, 2024 MSB sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?