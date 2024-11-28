MSB 1000 sözleşmeli personel alımı yapacak: 2024 MSB sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde istihdam edecek 1000 sözleşmeli personel alımı için başvuruların nasıl yapılacağı sorgulanmaya başladı. Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesi'nde görev almak isteyen birçok kişi ise, MSB personel alımı başvurularının nasıl yapılacağını ve şartları merak ediyor. Peki, 2024 MSB sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

MSB 1000 sözleşmeli personel alımı yapacak: 2024 MSB sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? - 1

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesine Sözleşmeli Personel Olarak İstihdam Edilmek Üzere; Sözleşmeli Personel Kadrolarına, "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu" ve "06 Haziran 1978 tarih ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Konulu Bakanlar Kurulu Kararı" hükümlerine göre personel temini yapılacak. Peki, 2024 MSB sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

TÜRKİYE HABERLERİ

MSB 1000 sözleşmeli personel alımı yapacak: 2024 MSB sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? - 2

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere bin kişi alacak.

MSB 1000 sözleşmeli personel alımı yapacak: 2024 MSB sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? - 3

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular, 28 Kasım – 28 Aralık 2024 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile çevrimiçi yapılacaktır.

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MSB 1000 sözleşmeli personel alımı yapacak: 2024 MSB sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? - 4

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav ücreti 200 (ikiyüz) TL’dir.

Adaylar, başvuru işlemleri tamamlanmasını müteakip sınavlara çağrı yapıldıktan sonra duyuruda belirtilecek tarihler arasında T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Millî Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından, başvuru sahibinin (adayın) TC Kimlik Numarası girilerek sınav ücreti yatırılacaktır.

MSB 1000 sözleşmeli personel alımı yapacak: 2024 MSB sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? - 5

MSB PERSONEL ALIMI SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar, sınavlara çağrı yapıldıktan sonra duyuruda belirtilecek tarihlerde T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden 200 lira sınav ücreti ödeyecek.

MSB 1000 sözleşmeli personel alımı yapacak: 2024 MSB sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? - 6

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,

c) Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

ç) Süresi içinde istenen bilgi ve belgeleri sisteme yüklemiş olarak başvuru işlemini tamamlamak.

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