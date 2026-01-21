MSB 1113 işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı: MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
21.01.2026 15:10
Deniz Ogan
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından alımı yapılacak 1113 işçi alımı için kura çekimi başladı. Kura sonuçlarına göre sınava katılma hakkı kazanacak olan asil ve yedek adaylar MSB tarafından duyurulacak. İşçi alımı kapsamında açılan kadrolara göre birçok farklı iş dalı için alım yapılacak. MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte 2026 MSB 1113 işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı.
2026 MSB 113 işçi alımı kura sonuçları için geri sayım başladı. MSB bünyesinde görev almak isteyen işçi adayları, sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili bekleyişe başladı. İşte MSB işçi alımı sonuçları sorgulama ekranı.
MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından farklı branşlarda alımı yapılacak 1113 işçi alımı için kura çekimi 21 Ocak 2026 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleşecek. Kura işlemi saat 10.00’da başladı. Sonuçlar MSB tarafından ilan edilecek.
İş güvenliği uzmanı, uçak kaporta bakım-onarım personeli, uçak motor ve sistemleri bakım-onarım görevlisi, tekneci, motorcu, kaynakçı, terzi ve elektronikçi gibi çeşitli meslek dallarını kapsayan alımlarda adaylar kura ile belirleniyor.
MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sınava katılma hakkı kazanan adayların asil ve yedek listeleri, aynı gün içinde Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi personel temin internet sitesi https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden sorgulanabilecek.
Listelerin internet sitesinde duyurulması resmi tebligat niteliği taşıyor. Adaylara ayrıca bireysel olarak bildirimde bulunulmayacak. Adayların sonuçları sorgulamak için belirtilen adrese giriş yapmaları gerekiyor