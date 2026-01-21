MSB 1113 işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı: MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından alımı yapılacak 1113 işçi alımı için kura çekimi başladı. Kura sonuçlarına göre sınava katılma hakkı kazanacak olan asil ve yedek adaylar MSB tarafından duyurulacak. İşçi alımı kapsamında açılan kadrolara göre birçok farklı iş dalı için alım yapılacak. MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte 2026 MSB 1113 işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı.