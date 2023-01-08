MSB 16 bin sözleşmeli er ve erbaş alımı yapacak: Başvurular ne zaman yapılacak?

MSB SÖZLEŞMELİ ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakanlık, bu yıl içinde de toplam 16 bin sözleşmeli erbaş, er almayı planlıyor.



Buna göre; MSB tarafından 16 bin sözleşmeli er ve erbaş alımı 2023 yılında gerçekleştirecek. Başvuru tarihlerinin önümüzdeki aylarda duyurulması bekleniyor.