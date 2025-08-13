MSB 3.097 işçi alımı kura çekimi 2025: MSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bakanlık bünyesindeki eksik kadroların değerlendirilmesi için istihdam edilecek meslek grupları belli olmuştu. Başvuru işlemleri 25-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuruları onaylanan adaylar kura çekimine katılacak. açık iş gücünün dört katı kadar asil ve yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek. Kurada sınava girmeye hak kazanan adaylara ayrıca bilgilendirme yapılmayacak. İnternet üzerinden duyurulan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. Sınavlarda başarılı olan adaylar, kurum tarafından belirlenen tarihlerde gerekli belgeleri teslim edecek ve işe başlayacak. Peki MSB 3097 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, kura çekimine ilişkin bilgiler…