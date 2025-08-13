MSB 3.097 işçi alımı kura çekimi 2025: MSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 3 bin 97 işçi alımı gerçekleştirilecek. Şoför, aşçı, elektrikçi, inşaat ustası, marangoz, frezeci, iş makinesi tamircisi, oto elektrikçisi ve diğer birçok kadroya başvuru yapan adaylar için sınav düzenlenecek. Sınavlara katılacak adaylar kura çekimiyle belirlenecek. MSB işçi alımı kura çekiminin ardından sınava girmeye hak kazanan adaylar perosneltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adaylar kuraya katılamayacak. Açık iş pozisyonların dört katı kadar aday kabul edilecek. Peki MSB 3097 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? MSB işçi alımı kura çekimi canlı yayınlanacak mı? İşte, kura çekimi ve sonuçlara ilişkin bilgiler…

Bakanlık bünyesindeki eksik kadroların değerlendirilmesi için istihdam edilecek meslek grupları belli olmuştu. Başvuru işlemleri 25-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuruları onaylanan adaylar kura çekimine katılacak. açık iş gücünün dört katı kadar asil ve yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek. Kurada sınava girmeye hak kazanan adaylara ayrıca bilgilendirme yapılmayacak. İnternet üzerinden duyurulan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. Sınavlarda başarılı olan adaylar, kurum tarafından belirlenen tarihlerde gerekli belgeleri teslim edecek ve işe başlayacak. Peki MSB 3097 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, kura çekimine ilişkin bilgiler…

MSB 3.097 İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 3097 işçi alımının başvuruları 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında alındı. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar müracaatlarını tamamlarken işçi alımları kura yöntemiyle belirlenecek.

Sınava katılacak adayların belirlenmesi için kura düzenlenecek. MSB tarafından açıklanan takvime göre kura 14 Ağustos Perşembe günü saat 10:00’da noter huzurunda yapılacak. Kura çekiminin Milli Savunma Bakanlığının Youtube hesabından canlı yayınlanması bekleniyor.

KURANIN ARDINDAN SINAV DÜZENLENECEK

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımının ardından sözlü sınava katılacak adaylar belirlenecek. İlan edilen kadronun 4 katı kadar aday sınavlara davet edilecek. Sınavlarda adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilirken 70 puan ve üzeri alan adaylar başarılı olacak. 

SONUÇLAR NASIL SORGULANACAK?

Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden ilan edilecek.Belge kontrolü tarihleri ve yerleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacak. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Şoför, Ambalajcı, Malzeme Takip ve Dağıtım İşçisi, Saraç, Kaynak Teknisyeni, Oto Bakım-Onarımcısı, Oto Elektrikçisi, İş Makineleri Tamircisi, Otomotiv Kaportacısı, Tornacı, Tesviyeci, Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Frezeci, Metal Yıkama Yağlama İşçisi, Optik Aletler İmalat İşçisi, Plastik Mamuller İmal İşçisi, Kompozit Ürün Üretim Elemanı, Terzi, Lastik Tamircisi, Polyester İmal İşçisi, Soğuk Demirci/Çelik Yapılandırmacı, Elektrikçi, Aşçı, İnşaat Ustası, Marangoz gibi birçok meslek grubundan eleman alımı yapılacak.

