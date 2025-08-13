MSB 3.097 işçi alımı kura çekimi 2025: MSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 3 bin 97 işçi alımı gerçekleştirilecek. Şoför, aşçı, elektrikçi, inşaat ustası, marangoz, frezeci, iş makinesi tamircisi, oto elektrikçisi ve diğer birçok kadroya başvuru yapan adaylar için sınav düzenlenecek. Sınavlara katılacak adaylar kura çekimiyle belirlenecek. MSB işçi alımı kura çekiminin ardından sınava girmeye hak kazanan adaylar perosneltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adaylar kuraya katılamayacak. Açık iş pozisyonların dört katı kadar aday kabul edilecek. Peki MSB 3097 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? MSB işçi alımı kura çekimi canlı yayınlanacak mı? İşte, kura çekimi ve sonuçlara ilişkin bilgiler…
Bakanlık bünyesindeki eksik kadroların değerlendirilmesi için istihdam edilecek meslek grupları belli olmuştu. Başvuru işlemleri 25-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuruları onaylanan adaylar kura çekimine katılacak. açık iş gücünün dört katı kadar asil ve yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek. Kurada sınava girmeye hak kazanan adaylara ayrıca bilgilendirme yapılmayacak. İnternet üzerinden duyurulan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. Sınavlarda başarılı olan adaylar, kurum tarafından belirlenen tarihlerde gerekli belgeleri teslim edecek ve işe başlayacak. Peki MSB 3097 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, kura çekimine ilişkin bilgiler…