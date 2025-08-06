MSB 3 bin 97 işçi alımı kura tarihi: Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ve sınav tarihi ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından farklı branşlarda görevlendirilmek üzere 3 bin 97 personel alımı yapılıyor. Alıma dair başvurular 25-29 Temmuz tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. Başvuruları olumlu olan adaylar arasından kura çekimi yapılacak. Kuranın ardından ismi listede yer alan adaylar sınava tabi tutulacak. Alımlarda lise, ön lisans ve lisans mezuniyet dereceleri aranıyor. Peki, 2025 MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, nerede olacak?

MSB 3 bin 97 işçi alımı kura tarihi: Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ve sınav tarihi ne zaman? - 1

MSB işçi alımı kura çekimi için geri sayım başladı. 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, T.C. vatandaşları MSB işçi alımı ilanına başvurdu. Başvurusu kabul edilen adaylar ise noter huzurunda yapılacak kura çekimine odaklandı. 3 bin 97 işçi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından farklı branşlarda görevlendirilecek. İşte, MSB işçi alımı kura ve sınav tarihi ayrıntıları...

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MSB 3 bin 97 işçi alımı kura tarihi: Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ve sınav tarihi ne zaman? - 2

MSB İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ YAKLAŞIYOR

Milli Savunma Bakanlığı 3 bin 97 işçi alımı kura çekimi 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00'da Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya) adresinde düzenlenecek.

Kura sonuçları ise kısa süre sonra personeltemin.msb.gov.tr adresinden duyurulacak. Kurada ismi çıkan adayların, belge kontrolünden de başarılı bir şekilde geçmeleri durumunda sınav aşamasına katılmaya hak kazanacaklar.

MSB 3 bin 97 işçi alımı kura tarihi: Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ve sınav tarihi ne zaman? - 3

MSB İŞÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

İşçi alımına dair sözlü sınav için tarih kura çekimi sonuçları ardından ilan edilecek. Sınavda adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 puan altında alanlar başarısız kabul edilecek.

Sınav sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinde yayımlanacaktır.

MSB İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

MSB 3 bin 97 işçi alımı kura tarihi: Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ve sınav tarihi ne zaman? - 4
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