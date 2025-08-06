MSB 3 bin 97 işçi alımı kura tarihi: Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ve sınav tarihi ne zaman?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından farklı branşlarda görevlendirilmek üzere 3 bin 97 personel alımı yapılıyor. Alıma dair başvurular 25-29 Temmuz tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. Başvuruları olumlu olan adaylar arasından kura çekimi yapılacak. Kuranın ardından ismi listede yer alan adaylar sınava tabi tutulacak. Alımlarda lise, ön lisans ve lisans mezuniyet dereceleri aranıyor. Peki, 2025 MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, nerede olacak?
MSB işçi alımı kura çekimi için geri sayım başladı. 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, T.C. vatandaşları MSB işçi alımı ilanına başvurdu. Başvurusu kabul edilen adaylar ise noter huzurunda yapılacak kura çekimine odaklandı. 3 bin 97 işçi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından farklı branşlarda görevlendirilecek. İşte, MSB işçi alımı kura ve sınav tarihi ayrıntıları...