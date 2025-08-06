MSB 3 bin 97 işçi alımı kura tarihi: Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ve sınav tarihi ne zaman?

MSB işçi alımı kura çekimi için geri sayım başladı. 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, T.C. vatandaşları MSB işçi alımı ilanına başvurdu. Başvurusu kabul edilen adaylar ise noter huzurunda yapılacak kura çekimine odaklandı. 3 bin 97 işçi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından farklı branşlarda görevlendirilecek. İşte, MSB işçi alımı kura ve sınav tarihi ayrıntıları...