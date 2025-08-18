MSB 3097 işçi alımı sonuçları asil ve yedek aday sorgulama | MSB işçi alımı sınavları için geri sayım
MSB 3097 işçi alımı sonuçları, kura çekimiyle birlikte belli oldu. Şoför, elektrikçi, inşaat ustası, marangoz, kaportacı, tornacı, terzi, lastik tamircisi ve diğer birçok meslek grubuna alımlarda sınav uygulanacak. Sınava katılacak adaylar kura yöntemiyle belirlenirken kura çekimi canlı olarak yayınlanmadı. Kurada adı yer alan isimler noter onayından sonra ilan ediliyor. MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı personeltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edilecek.
Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki birçok eksik kadroya alım yapmaya hazırlanıyor. Özel ve genel şartları sağlayan adaylar, ilana başvurularını geçtiğimiz ay yaparken kura çekimi 14 Ağustos tarihinde gerçekleştirildi. Kura sonuçlarının ardından sınava girmeye hak kazananlar personeltemin.msb.gov.tr adresinden açıklanıyor. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı davet edilecek. İlan edilen kadronun 4 katı kadar aday sınavlara çağrılacak. Uzmanlık alanlarına göre sınavlara sorular yöneltirilirken 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak.