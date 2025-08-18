MSB 3097 işçi alımı sonuçları asil ve yedek aday sorgulama | MSB işçi alımı sınavları için geri sayım

MSB 3097 işçi alımı sonuçları, kura çekimiyle birlikte belli oldu. Şoför, elektrikçi, inşaat ustası, marangoz, kaportacı, tornacı, terzi, lastik tamircisi ve diğer birçok meslek grubuna alımlarda sınav uygulanacak. Sınava katılacak adaylar kura yöntemiyle belirlenirken kura çekimi canlı olarak yayınlanmadı. Kurada adı yer alan isimler noter onayından sonra ilan ediliyor. MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı personeltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

MSB 3097 işçi alımı sonuçları asil ve yedek aday sorgulama | MSB işçi alımı sınavları için geri sayım - 1

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki birçok eksik kadroya alım yapmaya hazırlanıyor. Özel ve genel şartları sağlayan adaylar, ilana başvurularını geçtiğimiz ay yaparken kura çekimi 14 Ağustos tarihinde gerçekleştirildi. Kura sonuçlarının ardından sınava girmeye hak kazananlar personeltemin.msb.gov.tr adresinden açıklanıyor. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı davet edilecek. İlan edilen kadronun 4 katı kadar aday sınavlara çağrılacak. Uzmanlık alanlarına göre sınavlara sorular yöneltirilirken 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak. 

TÜRKİYE HABERLERİ

MSB 3097 işçi alımı sonuçları asil ve yedek aday sorgulama | MSB işçi alımı sınavları için geri sayım - 2

MSB 3097 İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı 3097 işçi alımı başvuruları 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında tamamlandı.

Sınava davet edilecek adayların belirlenmesi için kura çekimi 14 Ağustos Perşembe günü saat 10:00’da noter huzurunda gerçekleştirildi.

MSB 3097 işçi alımı sonuçları asil ve yedek aday sorgulama | MSB işçi alımı sınavları için geri sayım - 3

Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden ilan edilecek. Henüz Milli Savunma Bakanlığı listeyi resmi olarak paylaşmadı.

Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacak. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek

MSB 3097 işçi alımı sonuçları asil ve yedek aday sorgulama | MSB işçi alımı sınavları için geri sayım - 4

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımının ardından sözlü sınava katılacak adaylar belirlenecek. İlan edilen kadronun 4 katı kadar aday sınavlara davet edilecek.

Sınavlarda adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilirken 70 puan ve üzeri alan adaylar başarılı olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER