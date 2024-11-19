MSB 4 bin 65 uzman erbaş alımı yapacak: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,



(2) 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),



(3) En az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak), (4) Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,



(5) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olmak (06 Aralık 2019 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),



(6) Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve Ek-2'de yer alan "Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi"ni olumlu olarak almak (bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir),



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