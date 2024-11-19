MSB 4 bin 65 uzman erbaş alımı yapacak: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel alımı başvurularının nasıl yapılacağı, 4 bin 65 uzman erbaş alımı yapılacağının açıklanmasıyla birlikte merak ediliyor. MSB, teknik sınıflardaki ihtiyacı gidermek üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1661, Hava Kuvvetleri Komutanlığına 494 ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 2 bin 450 olmak üzere toplamda 4 bin 65 uzman erbaş alımı yapılacağını açıkladı. Peki, MSB uzman erbaş alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

MSB 4 bin 65 uzman erbaş alımı yapacak: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? - 1

2024 MSB uzman erbaş alımı başvurularının nasıl yapılacağı, yayımlanan 4 bin 65 uzman erbaş alımı personel ilanı sonrasında merak ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak olan personel alımı öncesinde, başvuruların nasıl yapılacağı ve şartlar sorgulanmaya başladı. Peki, MSB uzman erbaş alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

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MSB 4 bin 65 uzman erbaş alımı yapacak: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? - 2

MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 18 Kasım'da başlatılan uzman erbaş alımı başvuruları 6 Aralık 2024 saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) olarak https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir.

Çevrimiçi (online) başvuru formunun doldurulması ve sonrasında sınav ücretinin T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden ödenmesi ile tamamlanacak.

BAŞVURULAR İÇİN TIKLAYIN

MSB 4 bin 65 uzman erbaş alımı yapacak: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? - 3

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav ücreti 200 (ikiyüz) TL'dir. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Sınav ücreti; başvuru formunun doldurulmasını müteakip T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından, başvuru sahibinin (adayın) TC Kimlik Numarası girilerek yatırılacak.

MSB 4 bin 65 uzman erbaş alımı yapacak: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? - 4

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

(2) 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

(3) En az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak), (4) Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,

(5) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olmak (06 Aralık 2019 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

(6) Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve Ek-2'de yer alan "Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi"ni olumlu olarak almak (bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir),

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