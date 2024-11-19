MSB 4 bin 65 uzman erbaş alımı yapacak: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel alımı başvurularının nasıl yapılacağı, 4 bin 65 uzman erbaş alımı yapılacağının açıklanmasıyla birlikte merak ediliyor. MSB, teknik sınıflardaki ihtiyacı gidermek üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1661, Hava Kuvvetleri Komutanlığına 494 ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 2 bin 450 olmak üzere toplamda 4 bin 65 uzman erbaş alımı yapılacağını açıkladı. Peki, MSB uzman erbaş alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?
2024 MSB uzman erbaş alımı başvurularının nasıl yapılacağı, yayımlanan 4 bin 65 uzman erbaş alımı personel ilanı sonrasında merak ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak olan personel alımı öncesinde, başvuruların nasıl yapılacağı ve şartlar sorgulanmaya başladı. Peki, MSB uzman erbaş alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?