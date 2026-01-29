MSB askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama 2026: Şubat celbi askerlik yerleri açıklandı (Sevk ve celp tarihleri)

Diğer dönemlerde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin;

Mayıs 2025 sınıflandırma dönemi için 28 Şubat 2026 tarihine kadar,

Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi için 31 Mayıs 2026 tarihine kadar,

Kasım 2026 sınıflandırma dönemi için 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yoklama, hizmet ve celp dönemi tercihlerini tamamlamaları gerekmektedir.

(2) Celp ve sevk döneminin belirlenmesinde yükümlülerin celp ve sevk dönemi tercihleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç ve önceliklerine göre dikkate alınabilir.

(3) Günün gelişen şartları ile TSK'nın ihtiyaç ve öncelikleri gereğince sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihler ile celp ve sevk tarihlerinde değişiklik yapılabilir.