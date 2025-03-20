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MSB işçi alımı başvurusu: 2025 MSB engelli ve terörle mücadelede yaralananlardan (TMSY) işçi alımı başvuru şartları ve kura tarihi

Milli Savunma Bakanlığı, Engelli ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlardan (TMSY) işçi alımı yapıyor. 2025 yılı 1'inci ve 2'nci TMSY sürekli işçi temini için KPSS şartı aranmıyor. Adaylar kura çekimine tabii tutulacak. MSB (TMSY) işçi alımı başvuru şartları ve kontenjan...

MSB işçi alımı başvurusu: 2025 MSB engelli ve terörle mücadelede yaralananlardan (TMSY) işçi alımı başvuru şartları ve kura tarihi - 1

MSB sürekli işçi alımı; meydancı, malzefe istif, tahmil, tahliye ile iş güvenliği uzmanı pozisyonlarında olacak. KPSS şartsız kura ve sınav uygulaması işe işçi alımı gerçekleştirilecek. Adayların sınavdan en az 70 puan alması gerekiyor. 2025 MSB engelli ve TMSY işçi alımı ayrıntıları...

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MSB işçi alımı başvurusu: 2025 MSB engelli ve terörle mücadelede yaralananlardan (TMSY) işçi alımı başvuru şartları ve kura tarihi - 2

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU VE KURA TARİHLERİ

Milli Savunma Bakanlığı 2025 yılı 1'inci Engelli ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlardan (TMSY) işçi alımı ilanındaki şartlar değiştirilerek yayımlandı. Öte yandan 2'nci engelli ve TMSY işçi alımı başvuruları da alınıyor.

MSB 1'inci ve 2'nci engelli ve TMSY işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden 20-24 Mart tarihleri arasında alınacak. Alım yapılan iller farklılık gösteriyor.

MSB işçi alımı başvurusu: 2025 MSB engelli ve terörle mücadelede yaralananlardan (TMSY) işçi alımı başvuru şartları ve kura tarihi - 3

1. engelli ve TMSY işçi alımı için en az lisans mezunu olmak gerekiyor. Bu ilanda iş güvenliği uzmanı pozisyonu için alım yapılacak.

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

2. engelli ve TMSY işçi alımında ise ilkokul mezunu olmak yeterli. İlana göre aranılan pozisyonlar; meydancı, malzeme istif, tahmil, tahliye.

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

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