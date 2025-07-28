MSB işçi alımı kura çekimi 2025 ne zaman, saat kaçta yapılacak? (MSB 3097 sürekli işçi alımı başvuru tarihleri)
MSB 3097 işçi alımı başvuruları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından tesviyeci, makine bakım onarım, teknisyen, plastik mamuller imal işçisi, optik aletler imalat işçisi, oto elektrikçisi, terzi, elektrikçi, aşçı, inşaat ustası, marangoz, otomotiv kaportacısı, sıhhi tesisatçı, bobinajcı ve diğer birçok kadroya alım yapacak. İşçi alımı yapılırken sınava katılacak adaylar, kura çekimine göre belirlenecek. Peki MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte, MSB sürekli işçi alımı kura çekimine ilişkin bilgiler…
Milli Savunma Bakanlığı 3097 işçi alımı başvuruları 29 Temmuz’da tamamlanacak. Başvuru işlemleri e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek. Alım yapılacak işçiler için sınavlar düzenlenecek. İlan edilen kadronun 4 katı kadar asil ve yedek aday kura çekimiyle belirlenecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacak.Noter huzurunda yapılacak kura çekimi canlı olarak yayınlanacak. Kazanan adaylara ilişkin liste personeltemin.mesb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Peki MSB 3097 işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte, kura takvimi ve detaylar…