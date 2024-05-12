MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? MSB 1829 işçi alımı kura tarihi
Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlı kadro ve kuruluşlarda yer alan kurumlarda 1.829 açıktan sürekli işçi istihdam edilecek. Yapılan duyuruya göre, MSB işçi alımları kura yöntemiyle gerçekleştirilecek. Peki, MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta gerçekleştirilecek? İşte MSB 1829 işçi alımı kura takvminin ayrıntıları...
Milli Savunma Bakanlığı 1829 sürekli işçi alımı başvuru süreci ardından kura takvimine yönelik araştırmalar başladı. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi için kura çekimi gerçekleştirilecek. 1.829 açıktan sürekli işçi alımı için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak.