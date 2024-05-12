MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? MSB 1829 işçi alımı kura tarihi

Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlı kadro ve kuruluşlarda yer alan kurumlarda 1.829 açıktan sürekli işçi istihdam edilecek. Yapılan duyuruya göre, MSB işçi alımları kura yöntemiyle gerçekleştirilecek. Peki, MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta gerçekleştirilecek? İşte MSB 1829 işçi alımı kura takvminin ayrıntıları...

MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? MSB 1829 işçi alımı kura tarihi - 1

Milli Savunma Bakanlığı 1829 sürekli işçi alımı başvuru süreci ardından kura takvimine yönelik araştırmalar başladı. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi için kura çekimi gerçekleştirilecek. 1.829 açıktan sürekli işçi alımı için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak.

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MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? MSB 1829 işçi alımı kura tarihi - 2

MSB KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10:00’da noter huzurunda yapılacak.

MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? MSB 1829 işçi alımı kura tarihi - 3

ADAYLARIN BELİRLENMESİ

Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kurayla ayrıca belirlenecek.

MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? MSB 1829 işçi alımı kura tarihi - 4

BAŞARI PUANI KAÇ?

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

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