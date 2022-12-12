MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları: 1115 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? (2022 MSB işçi alımı sorgulama)

MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları için geri sayım sürüyor. Bakanlık tarafından 8 Aralık'ta gerçekleştirilen kura çekiminin ardından, sonuçların açıklanacağı tarih kuraya katılanlar tarafından sorgulanıyor. Peki, MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?