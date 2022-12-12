MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları: 1115 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? (2022 MSB işçi alımı sorgulama)

MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları için geri sayım sürüyor. Bakanlık tarafından 8 Aralık'ta gerçekleştirilen kura çekiminin ardından, sonuçların açıklanacağı tarih kuraya katılanlar tarafından sorgulanıyor. Peki, MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSB tarafından başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylar, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilen kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecekler.
Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
İzmir, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay ,Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas, Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.