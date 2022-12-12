MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları: 1115 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? (2022 MSB işçi alımı sorgulama)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kura çekimi sonuçları için tarih araştırmaları sürüyor. 8 Aralık'ta Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 1115 işçi alımı kura çekiminin ardından sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazan adayların isim listesi merak ediliyor. Peki, MSB işçi alımı kura çekimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları: 1115 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? (2022 MSB işçi alımı sorgulama) - 1

MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları için geri sayım sürüyor. Bakanlık tarafından 8 Aralık'ta gerçekleştirilen kura çekiminin ardından, sonuçların açıklanacağı tarih kuraya katılanlar tarafından sorgulanıyor. Peki, MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları: 1115 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? (2022 MSB işçi alımı sorgulama) - 2

KURA SONUCUNA GÖRE SÖZLÜ SINAVA DAVET EDİLECEK

MSB tarafından başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylar, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilen kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecekler.

MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları: 1115 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? (2022 MSB işçi alımı sorgulama) - 3

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları: 1115 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? (2022 MSB işçi alımı sorgulama) - 4

KURA ÇEKİMİ HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

İzmir, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay ,Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas, Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.

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