MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı 2025: MSB 3097 işçi alımı sonuçları isim listesi yayımlandı mı?

MSB işçi alımı sonuçları için gözler personeltemin.msb.gov.tr adresine çevrildi. Milli Savunma Bakanlığı farklı kadrolara yapacağı alımlar için kura çekimini 14 Ağustos’ta düzenledi. Kurayı canlı takip edemeyen adaylar ise kura sonuçları ve isim listesine odaklandı. MSB 3097 işçi alımının toplam 4 katı kadar aday sınavlara davet edilecek. Kurada adı yer alan ve sınavda başarılı olan adaylar istihdam edilecek. MSB işçi alımı kura sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Adaylar internet üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilecek. İşte, MSB işçi alımı kura sonuçlarına ilişkin son durum…

MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı 2025: MSB 3097 işçi alımı sonuçları isim listesi yayımlandı mı? - 1

Bakanlık bünyesindeki eksik kadroların değerlendirilmesi için istihdam edilecek meslek grupları belli olmuştu. Başvuru işlemleri 25-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuruları onaylanan adaylar kura çekimine katılacak. açık iş gücünün dört katı kadar asil ve yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek. Kurada sınava girmeye hak kazanan adaylara ayrıca bilgilendirme yapılmayacak. İnternet üzerinden duyurulan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. Sınavlarda başarılı olan adaylar, kurum tarafından belirlenen tarihlerde gerekli belgeleri teslim edecek ve işe başlayacak. Peki MSB 3097 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, kura çekimine ilişkin bilgiler…

TÜRKİYE HABERLERİ

MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı 2025: MSB 3097 işçi alımı sonuçları isim listesi yayımlandı mı? - 2

MSB 3.097 İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 3097 işçi alımının başvuruları 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında alındı. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar müracaatlarını tamamlarken işçi alımları kura yöntemiyle belirlenecek.

Sınava katılacak adayların belirlenmesi için kura düzenlenecek. MSB tarafından açıklanan takvime göre kura 14 Ağustos Perşembe günü saat 10:00’da noter huzurunda yapılacak. Kura çekiminin Milli Savunma Bakanlığının Youtube hesabından canlı yayınlanması bekleniyor. Konuyla ilgili bakanlıktan canlı yayınlanacağına dair bir açıklama bulunmuyor.

MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı 2025: MSB 3097 işçi alımı sonuçları isim listesi yayımlandı mı? - 3

KURANIN ARDINDAN SINAV DÜZENLENECEK

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımının ardından sözlü sınava katılacak adaylar belirlenecek. İlan edilen kadronun 4 katı kadar aday sınavlara davet edilecek. Sınavlarda adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilirken 70 puan ve üzeri alan adaylar başarılı olacak. 

MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı 2025: MSB 3097 işçi alımı sonuçları isim listesi yayımlandı mı? - 4

SONUÇLAR NASIL SORGULANACAK?

Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden ilan edilecek.Belge kontrolü tarihleri ve yerleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacak. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.

MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı 2025: MSB 3097 işçi alımı sonuçları isim listesi yayımlandı mı? - 5

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Şoför, Ambalajcı, Malzeme Takip ve Dağıtım İşçisi, Saraç, Kaynak Teknisyeni, Oto Bakım-Onarımcısı, Oto Elektrikçisi, İş Makineleri Tamircisi, Otomotiv Kaportacısı, Tornacı, Tesviyeci, Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Frezeci, Metal Yıkama Yağlama İşçisi, Optik Aletler İmalat İşçisi, Plastik Mamuller İmal İşçisi, Kompozit Ürün Üretim Elemanı, Terzi, Lastik Tamircisi, Polyester İmal İşçisi, Soğuk Demirci/Çelik Yapılandırmacı, Elektrikçi, Aşçı, İnşaat Ustası, Marangoz gibi birçok meslek grubundan eleman alımı yapılacak.

DAHA FAZLA GÖSTER