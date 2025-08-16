MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı 2025: MSB 3097 işçi alımı sonuçları isim listesi yayımlandı mı?
MSB işçi alımı sonuçları için gözler personeltemin.msb.gov.tr adresine çevrildi. Milli Savunma Bakanlığı farklı kadrolara yapacağı alımlar için kura çekimini 14 Ağustos’ta düzenledi. Kurayı canlı takip edemeyen adaylar ise kura sonuçları ve isim listesine odaklandı. MSB 3097 işçi alımının toplam 4 katı kadar aday sınavlara davet edilecek. Kurada adı yer alan ve sınavda başarılı olan adaylar istihdam edilecek. MSB işçi alımı kura sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Adaylar internet üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilecek. İşte, MSB işçi alımı kura sonuçlarına ilişkin son durum…
Bakanlık bünyesindeki eksik kadroların değerlendirilmesi için istihdam edilecek meslek grupları belli olmuştu. Başvuru işlemleri 25-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuruları onaylanan adaylar kura çekimine katılacak. açık iş gücünün dört katı kadar asil ve yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek. Kurada sınava girmeye hak kazanan adaylara ayrıca bilgilendirme yapılmayacak. İnternet üzerinden duyurulan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. Sınavlarda başarılı olan adaylar, kurum tarafından belirlenen tarihlerde gerekli belgeleri teslim edecek ve işe başlayacak. Peki MSB 3097 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, kura çekimine ilişkin bilgiler…