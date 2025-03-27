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MSB işçi alımı sonuçları: 2025 MSB engelli ve terörle mücadelede yaralananlardan (TMSY) işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı, Engelli ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlardan (TMSY) işçi alımı yapıyor. 2025 yılı 1'inci ve 2'nci TMSY sürekli işçi temini için KPSS şartı aranmıyor. Adaylar kura çekimine tabii tutulacak. MSB (TMSY) işçi alımı şartları ve kontenjan...

MSB işçi alımı sonuçları: 2025 MSB engelli ve terörle mücadelede yaralananlardan (TMSY) işçi alımı kura çekimi ne zaman? - 1

MSB sürekli işçi alımı; meydancı, malzefe istif, tahmil, tahliye ile iş güvenliği uzmanı pozisyonlarında olacak. KPSS şartsız kura ve sınav uygulaması işe işçi alımı gerçekleştirilecek. Adayların sınavdan en az 70 puan alması gerekiyor. 2025 MSB engelli ve TMSY işçi alımı ayrıntıları...

TÜRKİYE HABERLERİ

MSB işçi alımı sonuçları: 2025 MSB engelli ve terörle mücadelede yaralananlardan (TMSY) işçi alımı kura çekimi ne zaman? - 2

MSB İŞÇİ ALIMI KURA TARİHLERİ

Milli Savunma Bakanlığı 2025 yılı 1'inci Engelli ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlardan (TMSY) işçi alımı ilanındaki şartlar değiştirilerek yayımlandı. Öte yandan 2'nci engelli ve TMSY işçi alımı başvuruları da alındı. 

MSB 1'inci ve 2'nci engelli ve TMSY işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden 20-24 Mart tarihleri arasında alındı ve sonuçlar 27 Mart'ta ilan edildi.

Kura çekimi 22 Nisan Salı günü saat 10:00'da Ankara'da düzenlenecek. Sonuçlar https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Kura ardından sınava katılacak adayların sınav yeri bilgileri ilerleyen tarihlerde aynı adresten paylaşılacak. 

MSB İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MSB işçi alımı sonuçları: 2025 MSB engelli ve terörle mücadelede yaralananlardan (TMSY) işçi alımı kura çekimi ne zaman? - 3

1. engelli ve TMSY işçi alımı için en az lisans mezunu olmak gerekiyor. Bu ilanda iş güvenliği uzmanı pozisyonu için alım yapılacak.

2. engelli ve TMSY işçi alımında ise ilkokul mezunu olmak yeterli. İlana göre aranılan pozisyonlar; meydancı, malzeme istif, tahmil, tahliye.

 

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