MSB İŞKUR kura çekimi sonuçları açıklandı 2022: MSB işçi alımı mülakatları ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 1115 işçi alımı için kura çekimi sonuçları açıklandı. Birçok il için gerçekleştirilen kura çekiminin ardından sonuçlar duyuruldu. MSB kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, kura çekiminde adı çıkan adaylar sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecek. Peki, MSB işçi alımı mülakatları ne zaman yapılacak? İşte kura çekimi sorgulama ekranı.

MSB İŞKUR kura çekimi sonuçları açıklandı 2022: MSB işçi alımı mülakatları ne zaman yapılacak? - 1

MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI 

Milli Savunma Bakanlığı 1.115 işçi alımı kura çekimi yapıldı sonuçlar da açıklandı.

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlandı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanlığı, Açıktan İşçi Alımı Kura Sonuç Duyurusu yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

MSB İŞKUR kura çekimi sonuçları açıklandı 2022: MSB işçi alımı mülakatları ne zaman yapılacak? - 2

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlandı. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacağı belirtildi.

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MSB İŞKUR kura çekimi sonuçları açıklandı 2022: MSB işçi alımı mülakatları ne zaman yapılacak? - 3

MSB İŞÇİ ALIMI MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, mülakatlara girmeye hak kazanan adaylar, mülakat tarihlerini araştırmaya başladı.

MSB tarafından mülakatların yapılacağı tarihle ilgili bir açıklama yapıldı. Mülakat tarihleri belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

MSB İŞKUR kura çekimi sonuçları açıklandı 2022: MSB işçi alımı mülakatları ne zaman yapılacak? - 4

ADAYLAR KURA SONUCUNA GÖRE SÖZLÜ SINAVA DAVET EDİLECEK

MSB tarafından başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylar, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilen kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecekler.

MSB İŞKUR kura çekimi sonuçları açıklandı 2022: MSB işçi alımı mülakatları ne zaman yapılacak? - 5

İŞÇİ ALIMLARI HANGİ İLLERDE OLACAK?

İzmir, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay ,Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas, Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.

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