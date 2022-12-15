MSB İŞKUR kura çekimi sonuçları açıklandı 2022: MSB işçi alımı mülakatları ne zaman yapılacak?

MSB İŞÇİ ALIMI MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, mülakatlara girmeye hak kazanan adaylar, mülakat tarihlerini araştırmaya başladı.



MSB tarafından mülakatların yapılacağı tarihle ilgili bir açıklama yapıldı. Mülakat tarihleri belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.