MSB İŞKUR kura çekimi sonuçları açıklandı 2022: MSB işçi alımı mülakatları ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı 1.115 işçi alımı kura çekimi yapıldı sonuçlar da açıklandı.
Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlandı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanlığı, Açıktan İşçi Alımı Kura Sonuç Duyurusu yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.
Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlandı. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacağı belirtildi.
KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, mülakatlara girmeye hak kazanan adaylar, mülakat tarihlerini araştırmaya başladı.
MSB tarafından mülakatların yapılacağı tarihle ilgili bir açıklama yapıldı. Mülakat tarihleri belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
MSB tarafından başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylar, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilen kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecekler.
İzmir, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay ,Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas, Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.