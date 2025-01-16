MSB KKK uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı yapacak! İşte uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvuru şartları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş ve sözleşmeli er alınacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025 Yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı. Peki, sözleşmeli er ve uzman erbaş alımı başvuru şartları neler?

MSB KKK uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı yapacak! İşte uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvuru şartları - 1

Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alacak. Bu gelişmenin ardından KKK uzman erbaş ve sözleşmeli er alımının başvuru şartları ve başvuru takvimi merak konusu oldu. İşte, MSB KKK uzman erbaş ve sözleşmeli er alımında son bilgiler...

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MSB KKK uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı yapacak! İşte uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvuru şartları - 2

SÖZLEŞMELİ ER VE UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?


Bakanlığın "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapılacak başvurular, 29 Ocak tarihinde sona erecek.

Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er alımı başvuruları, çevrim içi (online) olarak alınacak. Başvuru işlemleri, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilebilecek.

MSB KKK uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı yapacak! İşte uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvuru şartları - 3

SINAV TARİHİ VE SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvurusu kabul edilen adayların sınav tarihi ve yeri, internet üzerinden duyurulacak olup, sınavın gerçekleştirileceği merkezler ise daha sonra açıklanacak.

MSB KKK uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı yapacak! İşte uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvuru şartları - 4

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

(2) 01 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

(3) Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,

(4) Uzman erbaş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

(5) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin son günü itibarıyla terhisi üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (29 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

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