MSB KKK uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı yapacak! İşte uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvuru şartları

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,



(2) 01 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),



(3) Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,



(4) Uzman erbaş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),



(5) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin son günü itibarıyla terhisi üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (29 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),



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