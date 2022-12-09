MSB kura çekimi sonuçları 2022: 1115 işçi alımı için kuralar çekildi (2022 MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak 1115 işçi alımı kura çekimi dün gerçekleştirildi. Birçok ilde alım gerçekleştirecek olan MSB için kura çekiminin yapılmasının ardından, kura sonuçları sorgulanmaya başladı. İşte MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı.

MSB kura çekimi sonuçları 2022: 1115 işçi alımı için kuralar çekildi (2022 MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama) - 1

MSB 1115 işçi alımı kura çekimi dün gerçekleştirildi. 21-25 Kasım tarihleri arasında yapılan işçi alımı başvurularının ardından, kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazan adayların isim listesi açıklandı. İşte MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı.

MSB kura çekimi sonuçları 2022: 1115 işçi alımı için kuralar çekildi (2022 MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama) - 2

KURA SONUCUNA GÖRE SÖZLÜ SINAVA DAVET EDİLECEK

MSB tarafından başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylar, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilen kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecekler.

MSB kura çekimi sonuçları 2022: 1115 işçi alımı için kuralar çekildi (2022 MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama) - 3

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MSB kura çekimi sonuçları 2022: 1115 işçi alımı için kuralar çekildi (2022 MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama) - 4

KURA ÇEKİMİ HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

İzmir, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay ,Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas, Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.

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