MSB kura çekimi sonuçları 2022: 1115 işçi alımı için kuralar çekildi (2022 MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama)

MSB 1115 işçi alımı kura çekimi dün gerçekleştirildi. 21-25 Kasım tarihleri arasında yapılan işçi alımı başvurularının ardından, kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazan adayların isim listesi açıklandı. İşte MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı.
MSB tarafından başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylar, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilen kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecekler.
Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
İzmir, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay ,Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas, Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.