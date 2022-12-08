MSB kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2022 MSB 1115 işçi alımı kura sonuçları)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak 1115 işçi alımı kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Birçok ilde alım gerçekleştirecek olan MSB için kura sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Peki, MSB kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MSB kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2022 MSB 1115 işçi alımı kura sonuçları) - 1

MSB 1115 personel alımı kura çekimi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 21-25 Kasım tarihleri arasında yapılan işçi alımı başvurularının ardından, kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazan adayların isim listesi açıklanacak. Peki, MSB kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MSB kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2022 MSB 1115 işçi alımı kura sonuçları) - 2

MSB KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

MSB tarafından başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylar, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecekler.

Buna göre; MSB personel alımı kura çekimi 8 Aralık'ta saat 10.30'da başlayacak.

MSB kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2022 MSB 1115 işçi alımı kura sonuçları) - 3

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

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MSB kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2022 MSB 1115 işçi alımı kura sonuçları) - 4

KURA ÇEKİMİ HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

İzmir, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay ,Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas, Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.

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