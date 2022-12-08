MSB kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2022 MSB 1115 işçi alımı kura sonuçları)

MSB KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

MSB tarafından başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylar, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecekler.



Buna göre; MSB personel alımı kura çekimi 8 Aralık'ta saat 10.30'da başlayacak.