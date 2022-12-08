MSB kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2022 MSB 1115 işçi alımı kura sonuçları)

MSB 1115 personel alımı kura çekimi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 21-25 Kasım tarihleri arasında yapılan işçi alımı başvurularının ardından, kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazan adayların isim listesi açıklanacak. Peki, MSB kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
MSB tarafından başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylar, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecekler.
Buna göre; MSB personel alımı kura çekimi 8 Aralık'ta saat 10.30'da başlayacak.
Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
İzmir, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay ,Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas, Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.