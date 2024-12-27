MSB memur alımı başvurusu ne zaman bitecek?
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine farklı meslek gruplarından 172 memur alınacak. Tüm ilanlar için adaylar, ilgili başvurulara ilişkin detaylara, Resmi Gazete'nin Çeşitli İlanlar bölümünden ulaşabilecek. Peki, MSB memur alımı başvurusu ne zaman?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'ne farklı meslek gruplarından toplamda 172 memur alınacak. Müracaat etmek isteyen adaylar başvuru şartları, kadro-branş dağılımı, mülakat sınavı tarihi gibi ayrıntıları merak ediyor.