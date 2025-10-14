MSB muvazzaf subay alımı başvuru tarihleri: En az lisans ve yüksekokul mezunu subay alımı yapılacak bölümler ve kontenjan

Milli Savunma Bakanlığı tarafından en az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunlarından muvazzaf subay alımı yapılıyor. KPSS P3 puanına sahip olan adayların başvuruları dikkate alınacak. Bazı kadrolar için yabancı dil yeterlilik sınav puanı talep ediliyor. Başvurular e-devlet ekranı üzerinden alınıyor. İşte, MSB subay alımı başvuru şartları...

MSB tarafından TSK bünyesinde görevlendirilmek üzere muvazzaf subay adayı temin ediliyor. Alımlar lisans veya yüksekokulları farklı bölümlerinden yapılacak. Farklı sayılarda kadın ve erkek öğrenci alımlarında; evrak kontrolü, fiziki değerlendirme, kişilik değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, sağlık kurulu işlemleri, mülakat ve güvenlik soruşturması aşamaları olacak. MSB subay ayı alımı ne zaman?

MSB SUBAY ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Türk Silahlı Kuvvetler bünyesinde görevlendirilmek üzere en az lisans mezunu muvazzaf subay adayı alımı için başvurular 14-26 Ekim tarihleri arasında e-devlet üzerinden alınacak. Başvuru ücreti ise 500 TL'dir.

Adayların KPSS P3 puanına sahip olmaları ve bazı alanlar için de yabancı dil sınav puanı olması gerekiyor.

Asıl başvurular; ön başvurusu kabul edilen adayların evrak kontrol aşamasına
gelmeleri ile yapılmış sayılacak.

Başvurular kabul edilen adayların ikinci seçim aşamaları da Ankara Mamak MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yapılacak.

Fiziki yeterlilik testi ve mülakatı içeren ikinci seçim aşamasına dair tarih ve saat bilgisi
https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Başarılı olan adaylar Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimine katılacak.

BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU

SEÇİM AŞAMASI

KPSS puanı ve kılavuzda belirtilen diğer şartlar birinci seçim aşamasıdır.

Ön başvurusu kabul edilen adaylar arasından ikinci seçim aşamasında; KPSS ve/veya Yabancı Dil Sınavı puanları, kontenjanlar ve ihtiyaç duyulan aday sayısı öne çıkacak.

