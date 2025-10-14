MSB muvazzaf subay alımı başvuru tarihleri: En az lisans ve yüksekokul mezunu subay alımı yapılacak bölümler ve kontenjan
Milli Savunma Bakanlığı tarafından en az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunlarından muvazzaf subay alımı yapılıyor. KPSS P3 puanına sahip olan adayların başvuruları dikkate alınacak. Bazı kadrolar için yabancı dil yeterlilik sınav puanı talep ediliyor. Başvurular e-devlet ekranı üzerinden alınıyor. İşte, MSB subay alımı başvuru şartları...
MSB tarafından TSK bünyesinde görevlendirilmek üzere muvazzaf subay adayı temin ediliyor. Alımlar lisans veya yüksekokulları farklı bölümlerinden yapılacak. Farklı sayılarda kadın ve erkek öğrenci alımlarında; evrak kontrolü, fiziki değerlendirme, kişilik değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, sağlık kurulu işlemleri, mülakat ve güvenlik soruşturması aşamaları olacak. MSB subay ayı alımı ne zaman?