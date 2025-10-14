MSB muvazzaf subay alımı başvuru tarihleri: En az lisans ve yüksekokul mezunu subay alımı yapılacak bölümler ve kontenjan

MSB SUBAY ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Türk Silahlı Kuvvetler bünyesinde görevlendirilmek üzere en az lisans mezunu muvazzaf subay adayı alımı için başvurular 14-26 Ekim tarihleri arasında e-devlet üzerinden alınacak. Başvuru ücreti ise 500 TL'dir.



Adayların KPSS P3 puanına sahip olmaları ve bazı alanlar için de yabancı dil sınav puanı olması gerekiyor.



Asıl başvurular; ön başvurusu kabul edilen adayların evrak kontrol aşamasına

gelmeleri ile yapılmış sayılacak.