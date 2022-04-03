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MSB paylaştı: İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarındaki mayınlar imha edildi

İstanbul Boğazı açıkları ve İğneada açıklarında bulunan mayınların imha edilme anları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşıldı. Karadeniz'deki sürüklenen mayın tehlikesine karşı Batı Karadeniz'de deniz karakol uçağı, helikopter, İHA ile havadan gerçekleştirilen mayın gözetleme faaliyetlerine denizden mayın avlama gemisi ve karakol gemileri destek sağlıyor.

Haberler - DHA 03.04.2022 - 12:14

MSB paylaştı: İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarındaki mayınlar imha edildi - 1

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'deki sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığının önlemlerinin yer aldığı görüntüleri paylaştı.

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MSB paylaştı: İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarındaki mayınlar imha edildi - 2

Bakanlığın, sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Batı Karadeniz'de deniz karakol uçağı, helikopter, İHA ile havadan gerçekleştirilen mayın gözetleme faaliyetlerine denizden mayın avlama gemisi ve karakol gemileri destek sağlıyor.

MSB paylaştı: İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarındaki mayınlar imha edildi - 3

Engin ve Aydın sınıflarındaki mayın avlama gemileri, sonar sistemleri ve insansız su altı araçları ile mayınla mücadele konusunda önemli görevler üstlenirken mayınların tespitinde hafif otonom su altı cihazı kullanılıyor.

MSB paylaştı: İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarındaki mayınlar imha edildi - 4

Mayının tespitinin ardından ise imha görevi için sıra SAS timlerine geliyor. Mayının tespit edildiği bölgenin özelliğine göre gemiden veya helikopterden indirilen timler, ilk olarak emniyeti sağlıyor. Bölge emniyetinin alınmasının ardından SAS timleri, mayınları imha ediyor.

MSB paylaştı: İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarındaki mayınlar imha edildi - 5

Öte yandan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri dahil ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak gerekli tedbirler alınmaya devam ediliyor.

MSB paylaştı: İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarındaki mayınlar imha edildi - 6
MSB paylaştı: İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarındaki mayınlar imha edildi - 7
MSB paylaştı: İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarındaki mayınlar imha edildi - 8
MSB paylaştı: İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarındaki mayınlar imha edildi - 9
MSB paylaştı: İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarındaki mayınlar imha edildi - 10

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