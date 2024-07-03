MSB: PKK’lı teröristler mühimmat depolarını havaya uçurdu, Irak’ın kuzeyinde bir köyü ateşe verdi

“Irak’ın kuzeyindeki köylere giren ve sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başlamıştı. Her türlü alçakça plana rağmen kaçacak yerleri olmadığını anlayan PKK’lı teröristler, şimdi de Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurdu.” denilen bakanlık açıklamasında, bölgede yaşayan köylülerin hayatlarının hiçe sayıldığı ifade edildi.