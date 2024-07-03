MSB: PKK’lı teröristler mühimmat depolarını havaya uçurdu, Irak’ın kuzeyinde bir köyü ateşe verdi

Milli Savunma Bakanlığı, PKK’lı teröristlerin Irak’ın kuzeyindeki Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında, “Köylülerin hayatını hiçe sayarak köy içindeki mühimmat depolarını patlatan teröristler, Dergele köyünü ise tamamen ateşe verdi.” denildi.

MSB: PKK’lı teröristler mühimmat depolarını havaya uçurdu, Irak’ın kuzeyinde bir köyü ateşe verdi - 1

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde yer alan Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarının terör örgütü PKK mensuplarınca havaya uçurulduğunu bildirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

MSB: PKK’lı teröristler mühimmat depolarını havaya uçurdu, Irak’ın kuzeyinde bir köyü ateşe verdi - 2

“Irak’ın kuzeyindeki köylere giren ve sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başlamıştı. Her türlü alçakça plana rağmen kaçacak yerleri olmadığını anlayan PKK’lı teröristler, şimdi de Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurdu.” denilen bakanlık açıklamasında, bölgede yaşayan köylülerin hayatlarının hiçe sayıldığı ifade edildi.

MSB: PKK’lı teröristler mühimmat depolarını havaya uçurdu, Irak’ın kuzeyinde bir köyü ateşe verdi - 3

Bakanlık açıklamasında, Dergele köyünün teröristlerce tamamen ateşe verildiği belirtilerek, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ise masum sivillere, çevreye ve doğaya zarar gelmemesi için operasyonlarına dikkatli şekilde devam ediyor.” denildi.

MSB: PKK’lı teröristler mühimmat depolarını havaya uçurdu, Irak’ın kuzeyinde bir köyü ateşe verdi - 4
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