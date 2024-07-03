MSB: PKK’lı teröristler mühimmat depolarını havaya uçurdu, Irak’ın kuzeyinde bir köyü ateşe verdi
Milli Savunma Bakanlığı, PKK’lı teröristlerin Irak’ın kuzeyindeki Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında, “Köylülerin hayatını hiçe sayarak köy içindeki mühimmat depolarını patlatan teröristler, Dergele köyünü ise tamamen ateşe verdi.” denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde yer alan Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarının terör örgütü PKK mensuplarınca havaya uçurulduğunu bildirdi.