MSB sözleşmeli er alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini başvurusu, 11 Şubat tarihinde sona erecek. Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başvurular, https://personeltemin.gov.tr adresinden ve e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilecek. Peki, MSB sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapacağı sözleşmeli er alımı için başvurularda son güne gelindi. Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı için son başvuru tarihini sosyal medya üzerinden duyurmuştu. İşte, MSB sözleşmeli er alımı başvurularında son durum...