MSB sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?
Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli personel istihdam edecek. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere bin kişi alacak. Peki, MSB sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman sona erecek?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 28 Kasım-28 Aralık'ta Bakanlığın "http://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden saat 23.59'a kadar e-Devlet şifresiyle çevrim içi olarak yapılacak.