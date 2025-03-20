MSB sürekli işçi alımı başvuru ekranı: 2025 MSB engelli ve terörle mücadelede yaralananlardan (TMSY) işçi alımı başvuru şartları ve kura tarihi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Engelli ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlardan (TMSY) işçi alımı yapılıyor. 2025 yılı 1'inci ve 2'nci TMSY sürekli işçi temini için KPSS şartı aranmıyor. Adaylar kura çekimine tabii tutulacak. MSB (TMSY) işçi alımı başvuru şartları ve kontenjan...
MSB sürekli işçi alımı; meydancı, malzefe istif, tahmil, tahliye ile iş güvenliği uzmanı pozisyonlarında olacak. KPSS şartsız kura ve sınav uygulaması işe işçi alımı gerçekleştirilecek. Adayların sınavdan en az 70 puan alması gerekiyor. 2025 MSB engelli ve TMSY işçi alımı ayrıntıları...