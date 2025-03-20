MSB sürekli işçi alımı başvuru ekranı: 2025 MSB engelli ve terörle mücadelede yaralananlardan (TMSY) işçi alımı başvuru şartları ve kura tarihi

1. engelli ve TMSY işçi alımı için en az lisans mezunu olmak gerekiyor. Bu ilanda iş güvenliği uzmanı pozisyonu için alım yapılacak.

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI



2. engelli ve TMSY işçi alımında ise ilkokul mezunu olmak yeterli. İlana göre aranılan pozisyonlar; meydancı, malzeme istif, tahmil, tahliye.

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI