MSB uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvuru ekranı: Uzman erbaş ve er alımı mülakatları ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere uzman erbaş ve sözleşmeli er temini yapılıyor. Adaylar başvurularını 15 Eylül itibarıyla personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapabiliyor. Başvuruları olumlu olan adaylar sözlü ve fiziki yeterlilik sınavlarına tabi tutulacak. İşte, MSB uzman erbaş ve er alımı başvuru tarihleri...

MSB personel alımı ilanı yayımlandı. Bakanlık tarafından yapılacak alımlarda adaylar başvuru ardından 250 TL olan sınav ücretini Vakıfbank hesaplarına yatırmalılar. Sınıflandırma işlemi sırasında koşulları sağlayan adaylara; Bakım (Elektro Optik Tamircisi, İş Makineleri Tamircisi, Kurtarıcı Araç Operatörü, Sahra Hizmet Malzemeleri Tamircisi ve Tekerlekli Araç Tamircisi) ve İstihkâm (Sıhhi Tesisatçı, İnşaat Elektrik ve İnşaat) alanlarında öncelik tanınacak. Peki, MSB erbaş ve er alımı şartları neler?

MSB UZMAN ERBAŞ VE ER ALIMI BAŞVURU DETAYLARI

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er temini ilanı için başvurular 15 - 28 Eylül günleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yapılarak alınacak.

Uzman erbaş alımı; Piyade Komando, Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Muhabere, Bakım, İstihkâm, Ulaştırma, İkmal, Mühimmat, Sıhhiye, Veteriner ve Bando sınıfları için olacak.

Başvuru ardından adayların, 250 TL başvuru ücretini Vakıfbank üzerinden yatırmaları gerekiyor.

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruları olumlu olan adaylar sınav aşamasında aşağıdaki aşamalara tabi tutulacak:
(1) Evrak kontrol faaliyeti,
(2) Fiziki değerlendirme,
(3) Uygulamalı sınav,
(4) Fiziki Yeterlilik Testi,
(5) Mülakat,
(6) Sağlık kurul raporu,
(7) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması işlemleri.

Uzman erbaş alımı için sınavlar, başvuru sonuçları ardından ilan edilecen tarihlerde ve duyurulacak adreste yapılacak.

Sözleşmeli er temininde ise sınavlar MSB Personel
Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) yerleşkesinde veya sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde, ilerleyen günlerde duyurulacak tarihlerde gerçekleştirilecek.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

