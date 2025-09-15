MSB uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvuru ekranı: Uzman erbaş ve er alımı mülakatları ne zaman?
Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere uzman erbaş ve sözleşmeli er temini yapılıyor. Adaylar başvurularını 15 Eylül itibarıyla personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapabiliyor. Başvuruları olumlu olan adaylar sözlü ve fiziki yeterlilik sınavlarına tabi tutulacak. İşte, MSB uzman erbaş ve er alımı başvuru tarihleri...
MSB personel alımı ilanı yayımlandı. Bakanlık tarafından yapılacak alımlarda adaylar başvuru ardından 250 TL olan sınav ücretini Vakıfbank hesaplarına yatırmalılar. Sınıflandırma işlemi sırasında koşulları sağlayan adaylara; Bakım (Elektro Optik Tamircisi, İş Makineleri Tamircisi, Kurtarıcı Araç Operatörü, Sahra Hizmet Malzemeleri Tamircisi ve Tekerlekli Araç Tamircisi) ve İstihkâm (Sıhhi Tesisatçı, İnşaat Elektrik ve İnşaat) alanlarında öncelik tanınacak. Peki, MSB erbaş ve er alımı şartları neler?