MSB uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvuru ekranı: Uzman erbaş ve er alımı mülakatları ne zaman?

MSB personel alımı ilanı yayımlandı. Bakanlık tarafından yapılacak alımlarda adaylar başvuru ardından 250 TL olan sınav ücretini Vakıfbank hesaplarına yatırmalılar. Sınıflandırma işlemi sırasında koşulları sağlayan adaylara; Bakım (Elektro Optik Tamircisi, İş Makineleri Tamircisi, Kurtarıcı Araç Operatörü, Sahra Hizmet Malzemeleri Tamircisi ve Tekerlekli Araç Tamircisi) ve İstihkâm (Sıhhi Tesisatçı, İnşaat Elektrik ve İnşaat) alanlarında öncelik tanınacak. Peki, MSB erbaş ve er alımı şartları neler?