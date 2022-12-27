MSB ve MSÜ personel alımı başvuruları 2022: Başvurular ne zaman bitecek, sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSB ve MSÜ bünyesinde istihdam edilmek üzere 555 sözleşmeli personel alımı için başvurular sürmeye devam ederken, başvuru sonuçları için tarihler araştırılmaya başladı. 2-31 Aralık tarihleri arasında tamamlanacak olan başvuruların ardından sonuçlar için tarihler gündeme gelecek. Peki, MSB ve MSÜ personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Milli Savunma Bakanlığınca çeşitli mühendislik branşları ile mimar, tabip, psikolog, grafiker, istatistikçi, tekniker, teknisyen, laborant, mütercim tercüman, müze görevlisi, restoratör, hemşire, kütüphaneci, destek personeli ve büro personeli kadrolarına 319 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.
Milli Savunma Üniversitesi'ne de büro personeli, grafiker, istatistikçi, kütüphaneci, mütercim tercüman, diyetisyen, psikolog, veteriner hekim, mühendis, tekniker, teknisyen ile hizmetli, garson, aşçı, berber, terzi/ütücü, şoför, kaloriferci, boya/badana/sıva branşlarında destek personeli kadrolarına da 236 sözleşmeli personel alınacak.
Adaylar belgelerin tam ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü “belge görüntüle” butonuna basarak yapabilecektir. Belgelerini sisteme yüklemeyen veya okunaksız ve eksik yükleyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
Başvurular, 2-31 Aralık 2022 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacak.
Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek E-devlet şifresi ile başvuru ekranını açtıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip tüm aşamaları tamamlayarak ‘Tercih Yap’ ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapabilecektir. Tercih işlemini tamamladıktan sonra ‘Tercihlerimi Göster’ butonuna tıklayarak kayıtlı tercihlerini kontrol edebilecektir.
MSB ve MSÜ personel alımı başvurularını tamamlayan adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Üniversitesi başvuru sonuçları için henüz tarihler belli olmadı. Bakanlıktan açıklama gelir gelmez haberimizden öğrenebilirsiniz.