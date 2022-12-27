MSB ve MSÜ personel alımı başvuruları 2022: Başvurular ne zaman bitecek, sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSB ve MSÜ bünyesinde istihdam edilmek üzere 555 sözleşmeli personel alımı için başvurular sürmeye devam ederken, başvuru sonuçları için tarihler araştırılmaya başladı. 2-31 Aralık tarihleri arasında tamamlanacak olan başvuruların ardından sonuçlar için tarihler gündeme gelecek. Peki, MSB ve MSÜ personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?