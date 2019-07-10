NTV

MSB'den Yavuz ve Fatih paylaşımı

İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Yavuz ve Fatih sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma gemilerine refakat edilmesi ile ilgili fotoğraflar yayımladı.

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    Milli Savunma Bakanlığı, Yavuz ve Fatih sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma gemilerine refakat edilmesi ile ilgili fotoğraf paylaştı.
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    MSB'den yapılan paylaşımda "Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz ve hava vasıtalarımız Yavuz ve Fatih Sondaj Gemimiz ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemimize refakat etmeyi sürdürüyor" denildi.
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