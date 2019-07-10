MSB'den Yavuz ve Fatih paylaşımı
İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Yavuz ve Fatih sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma gemilerine refakat edilmesi ile ilgili fotoğraflar yayımladı.
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1Milli Savunma Bakanlığı, Yavuz ve Fatih sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma gemilerine refakat edilmesi ile ilgili fotoğraf paylaştı.
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2MSB'den yapılan paylaşımda "Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz ve hava vasıtalarımız Yavuz ve Fatih Sondaj Gemimiz ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemimize refakat etmeyi sürdürüyor" denildi.
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