MSÜ 2024 başvuru ekranı açıldı mı? Gözler MSÜ başvuru kılavuzunda

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavıyla ilgili ayrıntılar belli olmuştu. MSÜ başvurularının başlamasına saatler kala gözler başvuru ekranı ve kılavuzuna çevrildi. Peki, 2024 MSÜ başvuru kılavuzu yayımlandı mı? MSÜ başvuru ekranı ne zaman açılır?

MSÜ 2024 başvuru ekranı açıldı mı? Gözler MSÜ başvuru kılavuzunda - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 3 Mart'ta gerçekleştirilecek 2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları için geri sayım sürüyor. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 3 Ocak'ta başlayacak olan başvurular 30 Ocak'a kadar sürecek.

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MSÜ 2024 başvuru ekranı açıldı mı? Gözler MSÜ başvuru kılavuzunda - 2

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

MSÜ 2024 başvuru ekranı açıldı mı? Gözler MSÜ başvuru kılavuzunda - 3

BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-MSÜ kılavuzunda yer alacak. Adaylar kılavuza 3 Ocak 2024 tarihinden itibaren ÖSYM'nin sitesinden erişebilecek.

MSÜ 2024 başvuru ekranı açıldı mı? Gözler MSÜ başvuru kılavuzunda - 4

Adayların, harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları 2'nci seçim aşamalarına katılabilmeleri için, ÖSYM'nin uygulayacağı 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvuru yapmaları ve harp okulları için 2023-YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT), astsubay meslek yüksekokulları için 2023-YKS Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeleri gerekiyor.

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