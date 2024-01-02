MSÜ 2024 başvuru ekranı açıldı mı? Gözler MSÜ başvuru kılavuzunda
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavıyla ilgili ayrıntılar belli olmuştu. MSÜ başvurularının başlamasına saatler kala gözler başvuru ekranı ve kılavuzuna çevrildi. Peki, 2024 MSÜ başvuru kılavuzu yayımlandı mı? MSÜ başvuru ekranı ne zaman açılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 3 Mart'ta gerçekleştirilecek 2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları için geri sayım sürüyor. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 3 Ocak'ta başlayacak olan başvurular 30 Ocak'a kadar sürecek.